Naučnici su otkrili da ugljeni hidrati mogu usporiti metabolizam i podstaći taloženje masti – čak i kada unos kalorija ostaje isti.

Hleb je vekovima jedna od osnovnih namirnica širom sveta, ali novo istraživanje baca drugačije svetlo na njegovu ulogu u povećanju telesne težine. Naučnici su otkrili da konzumiranje hleba može dovesti do gojenja – čak i kada se ne unosi više kalorija nego inače.

Istraživanje koje je sproveo tim sa Univerziteta u Osaki, pokazalo je da problem nije nužno u količini hrane, već u načinu na koji organizam reaguje na ugljene hidrate.

Metabolizam pod kočnicom

Ključno otkriće studije jeste da ishrana bogata hlebom i brašnom može da uspori potrošnju energije u organizmu. Drugim rečima, telo počinje da sagoreva manje kalorija, što dovodi do postepenog nakupljanja masti.

U eksperimentu na miševima, životinje koje su imale pristup hlebu i drugim ugljenim hidratima pokazale su veću telesnu masu i više masnog tkiva – iako nisu unosile više kalorija od kontrolne grupe.

- Povećanje telesne težine nije posledica prejedanja, već smanjene potrošnje energije - navodi se u rezultatima studije.

Istraživači su utvrdili da hrana bogata ugljenim hidratima, poput pšeničnog hleba, aktivira metaboličke procese koji favorizuju skladištenje masti. Istovremeno, dolazi do promena u jetri i povećane aktivnosti gena odgovornih za sintezu masnih kiselina.

Još jedan zanimljiv nalaz je da su životinje pokazale jasnu "sklonost" ka ovakvoj hrani, često odbacujući uobičajenu ishranu u korist hleba i sličnih namirnica.

Nije sve "crno ili belo"

Ipak, naučnici upozoravaju da rezultate treba tumačiti oprezno. Istraživanje je rađeno na životinjama, pa još nije u potpunosti jasno u kojoj meri se isti mehanizmi odnose i na ljude.

Takođe, stručnjaci ističu da hleb sam po sebi nije nužno "neprijatelj linije". Uravnotežena ishrana, vrsta hleba i ukupne navike u ishrani i dalje igraju ključnu ulogu u kontroli telesne težine.

Ovo istraživanje dodatno dovodi u pitanje jednostavno pravilo „kalorije u odnosu na kalorije“. Način na koji organizam troši energiju može biti podjednako važan kao i količina unetih kalorija.

Kako ističu autori, buduća istraživanja će se fokusirati na ljude i na to kako različite vrste hleba, integralne žitarice i kombinacije sa drugim nutrijentima utiču na metabolizam.