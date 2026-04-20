Nezgoda tokom igre između dece dovela je do ozbiljnih povreda četvorogodišnjeg deteta i pokrenula pitanje granica bezbednog nadzora i ponašanja među mališanima.

Više okolnosti ovog slučaja otkriva objava koju je podelila majka povređene devojčice.

- Želela bih da podelim sa vama nešto što me juče potpuno slomilo. Pišem ovo dok gledam svoju mrvicu od četiri i po godine kako leži sa zavojem preko cele glave, pokušavajući da shvatim kako se sekunda igre pretvorila u našu najgoru noćnu moru - napisala je jedna majka u Fejsbuk grupi "Mamine tajne anonimne i javne" i dodala:

Blagi potres mozga

- Našu devojčicu je juče starija devojčica od oko osam godina bacila sa ograde direktno na kamenje. Taj zvuk, taj vrisak i krv koju ne možete da zaustavite… To je nešto što nijedna majka ne bi smela da doživi. Završile smo na hitnoj pomoći, šivenje glave, bolni krici i dijagnoza blagog potresa mozga.

Devojčica je zadobila blagi potres mozgda Foto: Privatna arhiva

Sve ovo ju je mnogo pogodilo.

- Srce mi puca jer ona sa svoje četiri godine ne razume zašto ju je neko koga je smatrala prijateljem u igri tako povredio. Dok je držim za ruku, pitam se gde je nestala empatija? Gde je nestao onaj osećaj da čuvamo one manje od sebe? - upitala je ona.

"Malo dete se mora paziti"

Usledile su podeljene reakcije.

- Shvatam vašu zabrinutost za dete, svaka i najmanja povreda roditelje jako pogodi. No od kako je sveta i veka, deca su se u igri udarala, razbijala glave, guranjem lomili ruke itd. Danas su roditelji previše zaštitnički nastrojeni prema deci i to ide i do policije. Naravno ne podržavam nasilno ponašanje dece, ali morate shvatiti da je to sastavni deo dečijeg odrastanja - navodi se u jednom komentaru.

Pojedini su osudili majku.

- A gde ste vi bili da pripazite da li će starije dete možda nehotice gurnuti vaše malo dete sa ograde? Telefon ili nešto drugo pa onda nakon hitne, opet mobilni i traženje pozornosti. U igri se svašta dogodi, nažalost. Oduvek je tako bilo. Malo dete se mora paziti jer i ovi veći su samo deca, zaigraju se i ne paze - napisala je jedna korisnica.