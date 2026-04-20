Suđenje ginekologu u Sremskoj Mitrovici, optuženom za akušersko nasilje, biće nastavljeno pred novim sudijom, zbog čega će postupak, po svemu sudeći, krenuti iz početka. Kako se saznaje, u ovom predmetu došlo je do promene sudije, dok datum narednog ročišta još nije zakazan.

Kada žena posumnja da je tokom porođaja bila izložena nehumanom postupanju ili ozbiljnom propustu, koji je ispravan put, kome se prvo obraća i da li pacijentkinje u Srbiji danas uopšte dovoljno znaju kome prvo da se obrate?

- Ja ću sada malo da parafraziram Duška Radovića koji je jednom prilikom rekao "ne dozvolite da zakon uređuje vaše odnose", naime kada dođe do toga da se taj odnos između lekara i pacijenta izgubi, gubimo svi. Prirodan porođaj je jedna prirodna, fiziološka stvar. Pre mnogo godina, naše bake i druge žene su se porađale same, tada je bio veliki stepen smrti dece i žena nažalost. Mi smo taj proces premestili u bolnice ali on i dalje znači da bog ili priroda nije zamislila da za ono što se dešava u vašem telu, neko drugi može da bude odgovoran - naveo je dr Vanja Milošević, ginekolog, za Kurir televiziju.

Kako kaže, ironija je da su ljudi učinili sve kako bi porođaji bili sigurni, i zbog beba i zbog žena.

"Porođaj je trenutak u kome se mogu desiti velike komplikacije"

- Čuo sam da je žena tužila ginekologa. Osim toga što je porođaj fiziološka stvar, on je i trenutak koji ima velike rizike i potencijalne komplikacije koje se mogu desiti. Iz tog razloga smo porođaje premestili u bolnicu, to je najsigurnije za bebu i ženu, kako bi se ona porađala pod stručnim nadzorom nekoga ko je školovan, edukovan i ima dobre namere - rekao je Milošević i dodao:

- Kada bi svaka trudnica bila sigurna da je onaj koji joj pruža uslugu učinio sve da joj pomogne, čak i neke komplikacije koje ne moćemo da predvidimo, a desile su se, bile bi oproštene. Ovde je sada vrlo osetljivo pitanje, da li je moj kolega učinio sve, i stručno, da li je bila greška lekara ili propust u lečenju, za tu ženu je sasvim svejedno. Ona je došla u situaciju da smatra da on nije bio dosledan zadatku. Nošenje belog mantila je za mene uzvišena stvar, ja moram da stanem u odbranu svoje struke - kaže Milošević.

Kako kaže, ne vidi se kada lekari danonoćno rade i žrtvuju se ali se vidi kada se desi, kako kaže, ovakav nedopustiv slučaj.

"U ovu profesiju su ušli ljudi koji bi da se bogate preko belog mantila"

- Meni se ne sviđa kada se koristi termin akušersko nasilje, to znači da je neko to svesno uradio, ja ne verujem da je bilo koji zdravstveni radnik uradio nešto svesvno ali to nije bitno jer su ishodi vrlo tragični. Vreme je da u ovom poslu ostanu ljudi koji u potpunosti ulažu sebe i stvarno žele ovo da rade. U ovu profesiju su međutim, ušli ljudi koji žele da se bogate preko diplome i belog mantila, oni ne doživljavaju ovaj posao kao što bi trebalo - dodaje on.

Objašnjava da je zbog takvih ljudi smanjeno poverenje u lekare i da se nekada žene čak i ne usuđuju na drugi porođaj zbog užasnih iskustava sa prvog.

- Učinili smo da se žene plaše trudnoće i porođaja. U razgovoru sa svim svojim pacijentkinjama, osnovna teza jeste da se one plaše trudnoće, zamislite koliko smo se mi tu pogubili. Ovo je nedopustivo, onaj koji smatra da ne može da se u potpunosti i moralno posveti ovom poslu, mora sam da skine mantil a ne da ga uprlja - objašnjava Milošević.

