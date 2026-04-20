Slušaj vest

Hiljade studenata ove godine diplomira na fakultetima koji ih pripremaju za poslove koje veštačka inteligencija (AI) već obavlja.

Proveli su četiri godine u učenju, samo da bi ušli na tržište rada koje svakodnevno otpušta hiljade radnika iz kancelarija. Kompanija Džeka Dorsija, Blok, najavila je smanjenje radne snage za 40%. Navodno Orakl otpušta čak 30.000 zaposlenih kako bi se fokusirao na AI infrastrukturu.

Kada sam imala 16 godina, sedela sam pred savetnikom za karijeru i birala sa liste poslova koja je postojala 2003. godine, piše Džodi Kuk, saradnica Forbes, a njen tekst i analizu prenosimo...

Neke diplome će postati bezvredne Foto: Promo

Posao menadžera društvenih mreža nije bio na toj listi. Šest godina kasnije, osnovala sam sopstvenu agenciju za društvene mreže, razvijala je deceniju i prodala 2021. godine. Moj fakultet iz oblasti menadžmenta poslovanja imao je modul iz marketinga koji nije nijednom pomenuo društvene mreže. Koliko je poslovni svet bio relevantan, one nisu bile bitne.

Sada se ista stvar dešava sa veštačkom inteligencijom. Razlika je u brzini. Poslovi koje AI zamenjuje neće čekati da se diplomci prekvalifikuju. Izveštaj Goldman Saksa procenjuje da je 300 miliona stalnih radnih mesta širom sveta izloženo automatizaciji putem AI, a dve trećine zanimanja u SAD-u će biti pogođeno u nekoj meri.

Ove fakultetske diplome gube svoju ekonomsku vrednost brže nego što univerziteti mogu da ažuriraju svoje programe.

Svaki student i dalje ima put napred, ali samo ako zna gde je vrednost prešla.

Opšta poslovna administracija

AI izrađuje poslovne planove, analizira tržišta i piše strateške dokumente. Široka diploma iz poslovanja bez specijalizacije stavlja vas u grupu kandidata koji su svi učili isti program. Goldman Saks je otkrio da 46% administrativnih zadataka može da automatizuje AI. To su upravo zadaci za koje su opšti diplomci iz poslovanja obučeni.

Odaberite specijalizaciju: finansije, operacije, lanac snabdevanja, prodajni menadžment. Povežite poslovno znanje sa veštinom koju AI ne može da replicira, kao što su čitanje situacije, vođenje tima ili prodaja vizije.

Generalisti bivaju filtrirani. Specijalisti bivaju angažovani.

Osnovne diplome iz marketinga

Kreiranje sadržaja, upravljanje kampanjama i izveštavanje o rezultatima obavljaju AI alati koji rade neprekidno. Prema istraživanju ResumeBuilder-a, 48% kompanija koje koriste ČetGPT već je zamenilo radnike, pri čemu su pisanje i kreiranje sadržaja među najčešćim slučajevima upotrebe.

Marketinška agencija Foto: Promo

Ono što opstaje je ukus, pozicioniranje i strategija distribucije. Ako vas je diploma učila samo marketing teoriju i pisanje reklamnih tekstova, diplomirali ste na tržištu koje se smanjuje. Naučite da kreirate sadržaj koji AI pokreće, ali ljudi usmeravaju.

Novinarstvo i medijske studije

AI proizvodi članke, sažetke i naslove u velikom obimu. Početne pozicije u redakcijama se smanjuju jer rad koji su te pozicije obavljale sada radi AI. Studija iz 2025. pokazala je da otprilike polovina odraslih osoba u SAD i stručnjaka za AI očekuje da će AI u narednih 20 godina smanjiti broj poslova u novinarstvu.

Istraživačko izveštavanje, pisanje mišljenja i sadržaj baziran na ličnostima i dalje imaju vrednost jer zahtevaju originalno razmišljanje i ljudsku procenu. Ako ste studirali novinarstvo, fokusirajte se na te veštine i izgradite lični brend oko specifične teme koja vas čini nezamenjivim.

Diplome iz komunikacija

Pisanje mejlova, upravljanje internim porukama, pisanje saopštenja za medije. To su zadaci koje AI radi prilično dobro i samo će biti sve bolje. Diplome iz komunikacija obrazuju diplomce za rad koji je postao prirodno pogodan za AI. Tržište zapošljavanja to odražava. Poslovi povezani sa komunikacijama su među najizloženijima.

Ako kombinujete obuku iz komunikacija sa veštinama uticaja, liderstva ili upravljanja krizama, diploma sama po sebi neće otvarati vrata. Ljudi koji trenutno uspevaju u komunikacijama su oni koji upravljaju zainteresovanim stranama, razumeju uverenje i razmišljaju šire o svojoj ulozi.

Pravni asistenti

AI pregleda dokumenta, piše pravne sažetke i pronalazi sudsku praksu za nekoliko sekundi. Oko 44% pravnih zadataka uskoro bi moglo biti automatizovano putem AI. Srednji sloj pravne podrške se brzo smanjuje. Ako ste studirali da postanete pravni asistent i tu stali, karijerni put je uži nego pre tri godine.

Vrhunske pravne karijere i dalje dobro stoje. Vrednost je na vrhu, u savetovanju, pregovaranju i strategiji na sudu. Ako ste na ovom programu, idite do kraja. Polovična rešenja u pravnoj oblasti bivaju istisnuta.

Osnovne studije računarskih nauka

AI piše kod, ispravlja programe i kreira čitave aplikacije. Netehnički osnivači “kodiraju” ceo dan. Prosečan programer gubi prednost dok vrhunski inženjer dobija. Diploma iz računarskih nauka bez dubine u arhitekturi, mašinskom učenju ili sistemskom razmišljanju stavlja vas na pretrpano tržište gde AI radi poslove početnog nivoa.

Zaronite dublje. Naučite da gradite stvari koje AI ne može samostalno da izgradi. Specijalizujte se za bezbednost, infrastrukturu ili spoj AI i određene industrije. Diploma i dalje ima vrednost, ali samo kada je uparena sa veštinama koje vas izdvajaju.

Računovodstvo

Knjigovodstvo, usklađivanje i standardno finansijsko izveštavanje su zadaci zasnovani na pravilima. AI ih obavlja brzinom i preciznošću koju ljudi računovođe ne mogu da postignu. Procena je da do 86% zadataka u knjigovodstvu i računovodstvu može biti automatizovano. Ne, to ne znači da će 86% poslova nestati, ali je jasno da će biti potrebno znatno manje zaposlenih na početnom i srednjem nivou.

Računovođe Foto: Pr

Konsultantski rad, poreska strategija i složena finansijska interpretacija i dalje imaju vrednost tamo gde je ljudski sud definitivno potreban. Ali možda ne zauvek. U svakom slučaju, usmerite se ka strateškom delu. Postanite osoba kojoj klijenti veruju za odluke, a ne samo unos podataka.

Šta čini bilo koju diplomu vrednom ulaganja u AI eri Svaka diploma sa ove liste i dalje može voditi nekom dobrom putu. Promenjivo je šta sa njom radite. Budite kreativni i snalažljivi. Koristite dostupne alate. Učite AI i budite ispred njega, jer ako roboti budu zaduženi, vi želite da budete onaj koji ih obučava. Tretirajte svoju diplomu kao početnu tačku, a ne destinaciju. I razmislite da li vam je uopšte potrebna. Diplomci koji koriste AI umesto da ga se plaše, gradiće karijere budućnosti.

Finansije

Modeliranje u tabelama, izveštavanje i osnovna analiza sada su domen AI. Diplomci iz finansija koji stanu na ovim veštinama gube svoju premijum vrednost. Studijski programi koji su izloženi AI, uključujući poslovanje i finansije, beleže značajan porast nezaposlenosti diplomaca dok tehnologija menja zapošljavanje na početnom nivou.

Krećite se ka investicionoj strategiji, finteku ili stvaranju predvidivog prihoda. Obučite AI koji će raditi analize i projekcije. Finansijska industrija i dalje dobro plaća na vrhu. Srednji sloj, gde diplomci prave izveštaje i prezentacije je mesto gde dolazi do smanjivanja.

Grafički dizajn

AI generiše logoe, brendirane materijale i sadržaj za društvene mreže za nekoliko minuta. Izveštaj Svetskog ekonomskog foruma o budućnosti poslova za 2025. identifikovao je grafički dizajn kao 11. najbrže opadajuću kategoriju poslova u narednih pet godina. Dve godine ranije, isti izveštaj ga je klasifikovao kao umereno rastuću profesiju.

Grafički dizajn Foto: Promo

Kreativna direkcija, brendiranje i osećaj za estetiku su ono što nosi vrednost. Naučite da upravljate AI alatima umesto da se takmičite sa njima. Dizajneri koji trenutno uspevaju su oni koji oblikuju strategiju i donose odluke koje mašine ne mogu.

Književnost

Generativni AI proizvodi i usavršava tekst odmah, smanjujući potrebu za rutiniranim pisanjem koje je nekada bilo ulazna tačka za karijeru. Mnogi poslovi za koje teže diplomci jezika, uključujući pisanje, uređivanje i izdavaštvo, zavise od strukturiranih, ponovljivih zadataka. Oni prate konvencije, a ne kreativnost, što ih čini lakim za automatizaciju.