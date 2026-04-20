Slušaj vest

Beograd, 20. april 2026. godine - Prvi put od otvaranja, najnovija trkačka staza na Balkanu otvara se za međunarodnu vozačku zajednicu. A1 Motor Park u Bugarskoj 25. i 26. aprila biće domaćin Lara Racing Trackdays događaja, dvodnevnog track vikenda koji okuplja vozače iz više zemalja i različitog nivoa iskustva, u potrazi za novom stazom, vrhunskom organizacijom i autentičnim trkačkim doživljajem.

Program obuhvata otvorene vožnje, trkački format, kao i kompletno osmišljeno iskustvo za sve koje povezuje strast prema brzini i adrenalinu. Domaćin događaja je najnovija staza na Balkanu – A1 Motor Park, smešten u blizini grada Samokova, na oko 50 minuta vožnje od Sofije. Staza je projektovana i izgrađena u skladu sa standardima Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) i Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), čime ispunjava sve uslove za organizaciju vrhunskih međunarodnih događaja – uključujući testiranja za Formulu 1, trke Formule 3 i runde Svetskog Superbike prvenstva.

Foto: Promo

Već prvog dana, učesnici će imati priliku da izađu na stazu kroz otvorene vožnje, zajedno sa vozačima iz regiona i inostranstva. Među njima su austrijski vozač Jan Mohr, kao i bugarski vozači Ivan Kostadinov i Niki Petrov, koji će aktivno učestvovati i deliti svoje iskustvo direktno na stazi. U nedelju, Superpole format stavlja akcenat na čistu brzinu – pojedinačne „leteće“ krugove u kojima je svaka sekunda presudna, a plasman zavisi od krajnjih granica i vozača i mašine.

Pored dešavanja na stazi, događaj nudi i kompletno paddock iskustvo – uključujući stunt šou, profesionalno fotografisanje, kao i večernju DJ žurku koja okuplja učesnike i timove u opuštenoj atmosferi nakon trkačkog dana. Kotizacija za učešće iznosi 320 evra za ceo vikend, a uključuje merenje vremena, pristup paddock zoni, kao i obezbeđeno mesto u garaži u okviru pit-a. Nagradni fond obuhvata besplatne track day termine, vaučere za opremu, kao i trkačke gume.

Foto: Promo

Za prijavu i dodatne informacije: 00359882323232; trackday@a1motorpark.com

Za maksimalan komfor gostiju i učesnika, u neposrednoj blizini staze dostupno je više opcija za smeštaj. Na svega 20 minuta od staze nalazi se Flora Hotel Boutique – prvi bugarski planinski hotel koji je deo prestižne kolekcije Small Luxury Hotels of the World. Smešten u srcu ski centra Borovec, ovaj hotel nudi spoj sofisticiranog komfora i autentične alpske atmosfere. U blizini A1 Motor Park nalazi se i Belchin Springs Spa Complex – eko – resort sa spa centrom na bazi mineralne vode, jedinstveno pozicioniran u podnožju četiri planine – Rila, Verila, Vitosha i Plana, u neposrednoj blizini kulturno-istorijskog kompleksa Tsari Mali Grad. Oba smeštajna objekta omogućavaju brz i jednostavan pristup stazi, uz dodatni nivo komfora, relaksacije i vrhunskog boravka.

1/6 Vidi galeriju A1 Motor Park – nova staza na Balkanu prvi put dočekuje međunarodne vozače Foto: Promo