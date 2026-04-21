Iako nije odrasla u religioznoj porodici, mlada Amerikanka Kiana osetila je prazninu koju ništa nije moglo da popuni. Nakon lutanja kroz različite crkve, mir je pronašla tamo gde se tradicija ne menja vekovima - pod kupolama pravoslavne crkve.

"Želela sam nešto dublje"

Kianina priča počinje 2020. godine, kada je prvi put samostalno zakoračila u crkvu. Iako je njena porodica formalno bila katolička, veru nisu praktikovali. Prvi susret sa hrišćanstvom bio joj je kroz protestantske zajednice, ali srce je tražilo više.

- Smatram da je protestantizam lep - oni vole Hrista na poseban način. Ipak, posle godinu i po dana, u meni se pojavila želja za nečim dubljim - ispričala je Kiana na Tik Tok profilu "faithwithkiana".

Put ju je dalje vodio ka katoličanstvu. Iako je cenila tradicionalnost i poštovanje tokom službe, i dalje je imala osećaj da "nije na pravom mestu".

Bratov poziv promenio sve

Preokret se dogodio zahvaljujući njenom bratu, koji je istovremeno prolazio kroz identičnu duhovnu potragu. Jednog dana joj se obratio rečima koje će joj promeniti život: "Moraš da pogledaš ovo. Mislim da je ovo istina."

Bila je to pravoslavna crkva.

- Do sada sam bila u pravoslavnoj crkvi oko šest ili sedam puta i moram da kažem da je poštovanje koje tamo osećaš neuporedivo. Nisi tamo samo zato što veruješ, već zato što posvećuješ ceo svoj život i dušu Bogu - objašnjava mlada Amerikanka.

Protiv modernizacije vere

Kiana ističe da je za nju ključni momenat bio povratak korenima i svetim tajnama, kritikujući pokušaje da se vera prilagodi modernom dobu po svaku cenu.

- Vera jeste najvažnija, ali mislim da smo mnoge ključne tradicije i sakramente zapostavili i da ih ne bi trebalo modernizovati. Sve mi je konačno imalo smisla - kaže ona i dodaje da je tek na početku učenja, ali da je njena odluka čvrsta.

Njena objava izazvala je lavinu pozitivnih komentara vernika iz Srbije, Grčke, Rusije i same Amerike.