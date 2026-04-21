Slušaj vest

Uzbudljiva: Najsportskija C-Klasa do sada, sa vrhunskom agilnošću i izuzetnom udobnošću na dugim putovanjima — zahvaljujući AIRMATIC vazdušnom ogibljenju, upravljanju zadnjom osovinom i komforu enterijera koji postavlja nove standarde u klasi.

Impresivna: Upadljiv dizajn sa siluetom nalik kupeu, atletski oblikovanim GT zadnjim delom i prepoznatljivom maskom hladnjaka.

Vaša lična oaza: Novi nivo ličnog komfora sa osećajem vrhunskog kvaliteta koji prednjači u segmentu — „Dobro došli kući“.

Intuitivna: Infotainment i vožnja nikada nisu bili inteligentniji, intuitivniji i personalizovaniji u ovom segmentu — zahvaljujući MB.OS operativnom sistemu i Digital Extras funkcijama.

Stvorena za duga putovanja: Domet do 762 kilometra (WLTP), uz mogućnost dopune do 325 kilometara za samo 10 minuta.

Sa svim ovim karakteristikama, nova potpuno električna C-Klasa podiže segment na potpuno novi nivo — redefinišući ga za budućnost.

Štutgart. C-Klasa je oduvek bila jedna od najprodavanijih i najpopularnijih modelskih linija kompanije Mercedes-Benz — istinska priča o uspehu oblikovana inovacijama. Sada Mercedes-Benz ponovo preuzima vodeću ulogu i redefiniše segment predstavljanjem potpuno nove, prve potpuno električne C-Klase.

Fascinantno drugačija, a istovremeno prepoznatljivo bliska — prava C-Klasa. U svetu stalnih promena, ona donosi osećaj kontinuiteta i sigurnosti. Ostaje verna svojim temeljnim vrednostima elegancije, udobnosti, inteligencije i sportskog karaktera, podižući svaku od njih na viši nivo.

Sa ovom električnom verzijom, Mercedes-Benz kupcima nudi još jedan atraktivan način da voze svoju C-Klasu — limuzinu koja savršeno odražava njihovu individualnost i životni stil.

„Potpuno nova električna C-Klasa redefiniše segment električnih vozila srednje klase. Kupci će u ovoj novoj generaciji omiljenog modela dobiti upravo ono što očekuju: savršen spoj performansi, udobnosti, dinamike i inteligencije.Uz to, reč je o najmoćnijoj i najsportskijoj C-Klasi koju je Mercedes-Benz Group AG ikada razvio, pružajući čisto uživanje u vožnji i izuzetan realni domet — uz istovremeno stvaranje savršene oaze komfora za naše kupce.“

Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati/MediaPortal Mercedes-Benz AG

Ola Källenius, COla Källenius, predsednik Upravnog odbora kompanije Mercedes-Benz Group AG

Uđite, zatvorite vrata i osećajte se kao kod kuće — upravo to generacijama izdvaja C-Klasu. Kupci je doživljavaju kao udobno utočište u kojem mogu da se opuste i napune energiju, daleko od svakodnevnog stresa.Potpuno nova električna C-Klasa podiže ovaj osećaj „Dobro došli kući“ na novi nivo — uz kvalitet i udobnost koji se jasno izdvajaju u ovom segmentu. Ona na impresivan način oličava ono za šta se Mercedes-Benz, kao pronalazač automobila, zalaže već više od 140 godina: pokretanje automobilskog napretka pionirskim duhom i inovacijama koje donose opipljive koristi za kupce.

Ključne informacije Elegancija sa impresivnom harizmom: Sa siluetom nalik kupeu, prepoznatljivom maskom hladnjaka sa 1.050 osvetljenih tačaka i upečatljivim GT zadnjim delom, potpuno nova električna C-Klasa na upečatljiv način utelovljuje najnoviji dizajnerski jezik kompanije Mercedes-Benz, stvarajući jedinstvenu i izuzetno poželjnu pojavu u segmentu vozila srednje klase.

Beskompromisni kvalitet i vrhunska izrada u svakom detalju: Potpuno nova električna C-Klasa podiže prepoznatljiv osećaj „Dobro došli kući“ na potpuno novi nivo, postavljajući nove standarde u premium kvalitetu i udobnosti.Fluidne forme, profinjeni materijali najvišeg kvaliteta izrade, uključujući sertifikovani veganski enterijer, kao i besprekorno izvedeni detalji poput „Twisted Diamond“ dizajna Nappa koža, uz izuzetnu akustičnu udobnost, stvaraju jedinstvenu atmosferu koja angažuje sva čula.Novi visokokvalitetni električni sedišta pružaju vrhunski komfor putnicima kroz lumbalnu podršku, masažu, ventilaciju sedišta i 4D zvuk.

Kreirajte svoje sopstveno zvezdano nebo: 162 zvezde osvetljene su u SKY CONTROL panoramskom krovu. One preuzimaju boju individualno odabranog ambijentalnog osvetljenja — zvezdano nebo teško da može biti ličnije od ovoga.

Vrhunska visokotehnološka rešenja u svojoj klasi za prijemčivo i imerzivno iskustvo: Besprekorno integrisani 39,1-inčni MBUX Hyperscreen postavlja nove standarde i stvara holističko iskustvo vožnje i prostora. Inovativna matriks pozadinska tehnologija sa više od 1.000 pojedinačnih LED dioda i nezavisno podesivim zonama osvetljenja omogućava jasno prikazivanje informacija za vozača, kao i personalizovanu zabavu za suvozača.Ovo napredno rešenje dodatno potvrđuje tehnološko liderstvo kompanije Mercedes-Benz u segmentu inteligentne mobilnosti.

Najsportskija C-Klasa ikada – podiže lestvicu istinskog uživanja u vožnji: Električna limuzina izuzetno je agilna u krivinama, a na dugim putovanjima pruža udobnost poput S-Klase. Zahvaljujući upravljanju zadnjom osovinom od 4,5°, krug okretanja smanjen je na 11,2 metra, dok AIRMATIC vazdušno ogibljenje sa prediktivnim prigušenjem, baziranim na Car-to-X komunikacija i Google Maps podacima, obezbeđuje vrhunsku stabilnost i udobnost.

Pametna vožnja redefinisana: MBUX virtuelni asistent sa generativnom veštačkom inteligencijom vodi složene razgovore i pamti kontekst, odgovarajući kao informisan sagovornik. Navigacija uz Electric Intelligence navigacija, MBUX Surround Navigation i AR head-up displej obezbeđuju jasnu orijentaciju čak i u najkompleksnijim saobraćajnim situacijama.

Uvek ažurna i prilagodljiva: MB.OS omogućava redovna bežična (over-the-air) ažuriranja celokupnog softvera vozila, čime C-Klasa ostaje sveža i godinama nakon kupovine – od infotainmenta do sistema asistencije u vožnji, bez odlaska u servis.

Domet I efikasnost na najvišem nivou: Potpuno nova električna C-Klasa nudi domet do 762 km (WLTP), zahvaljujući visokoj aerodinamičnosti i inovacijama poput toplotne pumpe i jednog-boks kočionog sistema sa rekuperacijom do 300 kW. 800-voltna tehnologija i nova baterija sa 94 kWh upotrebljive energije omogućavaju dopunu do 325 km dometa za samo 10 minuta. Takođe, vozilo je spremno za bidirekciono punjenje, pretvarajući se u mobilnu jedinicu za skladištenje energije.

Svestrana i spremna za svaku avanturu: Potpuno nova električna C-Klasa impresionira u svakodnevnoj upotrebi, na putovanjima i u slobodno vreme.Nudi obilje prostora za odlaganje zahvaljujući prostranoj unutrašnjosti, fleksibilnom prtljažniku i jedinstvenom prednjem prtljažniku (frunk) od 101 litra (tečnost). Sa kapacitetom vuče do 1,8 tona i najsavremenijim sistemima asistencije, vozilo je izuzetno svestrano i bezbedno.— u skladu sa standardima koje postavlja Mercedes-Benz.

Proaktivna zaštita u svakoj situaciji – novi standard bezbednosti: Od DISTRONIC i MB.DRIVE asistencijskih sistema, do PRE-SAFE® funkcije za zaštitu u krivinama, potpuno nova električna C-Klasa nudi sveobuhvatan paket aktivnih i pasivnih bezbednosnih sistema.Među pionirskim opcionim funkcijama asistencije izdvaja se MB.DRIVE ASSIST PRO, koji omogućava besprekorno iskustvo vožnje od tačke A do tačke B — čak i u gustim gradskim uslovima saobraćaja.Tržišno lansiranje počinje u Sjedinjenim Američkim Državama, dok će dalje uvođenje na ostalim tržištima zavisiti od lokalnih regulatornih uslova.Sve ovo dodatno potvrđuje posvećenost kompanije Mercedes-Benz ka podizanju standarda bezbednosti na novi nivo.





Sportska elegancija sa snažnim prisustvom Sa svojim dizajnom, prva potpuno električna C-Klasa limuzina predstavlja samostalnu emotivnu izjavu iz svakog ugla. Distinktivne, sportske proporcije čine je nepogrešivom.Niska i ravna prednja sekcija, zajedno sa zategnutom linijom krova i tečno oblikovanim, zaobljenim zadnjim delom, stvaraju siluetu nalik kupeu. Kratki prepusti i kompaktna prednja forma dodatno naglašavaju dinamičan stav vozila.U kombinaciji sa punim, skladnim površinama, preciznim karakterističnim linijama i proširenim blatobranima oblikovanim poput snažnih mišića, dizajn šalje snažne emotivne signale i najavljuje strastveno uživanje u vožnji. „Potpuno novom električnom C-Klasom dali smo snažnu izjavu: redefinisali smo klasičnu eleganciju za električno doba. Njena prepoznatljiva silueta nalik kupeu, oblikovana zategnutim površinama i mišićavim lukovima točkova, odiše snažnom emotivnom privlačnošću. Od ikonične osvetljene maske hladnjaka do farova u obliku zvezde, svaki detalj odmah simbolizuje novu eru kompanije Mercedes-Benz.“

Bastian Baudy, glavni direktor dizajna kompanije Mercedes-Benz Group AG “Decenijama je C-Klasa jedna od najprodavanijih i najpopularnijih modelskih linija kompanije Mercedes-Benz, koja kontinuirano podiže standarde u segmentu srednje klase.Sa potpuno novom električnom C-Klasom, ovaj segment se ponovo redefiniše. Ona oličava duh napretka koji je oblikovao Mercedes-Benz više od 140 godina.Ova potpuno nova električna C-Klasa predstavlja snažnu izjavu o tome šta kupci mogu da očekuju: revolucionarnu tehnologiju, pionirski dizajn i prepoznatljivu sportskost, uz redefinisanje bezvremenih vrednosti elegancije, udobnosti i inteligencije za novu eru.“ Mathias Geisen, član Upravnog odbora kompanije Mercedes-Benz Group AG zadužen za prodaju i korisničko iskustvo.











Jubilarna godina Mercedes-Benza: „140 godina inovacija“ Od trenutka kada je Carl Benz pre 140 godina prijavio patent za prvi automobil, a Gottlieb Daimler ubrzo potom konstruisao svoju motorizovanu kočiju, Mercedes-Benz je posvećen neprekidnim inovacijama i stvaranju najpoželjnijih automobila na svetu.Ova ambicija pokretala je svaku novu ideju – od prvog automobila na svetu iz 1886. godine do današnjih inteligentnih i bezbednih električnih vozila, poput potpuno novog Mercedes-Benz GLC i nagrađivanog novog Mercedes-Benz CLA. Sa modelom Mercedes-Benz S-Class, kompanija nastavlja najveći program lansiranja novih proizvoda u svojoj istoriji. Vođen strašću prema performansama i pionirskom duhu, uz beskompromisnu posvećenost vrhunskom kvalitetu i korisničkom iskustvu, Mercedes-Benz već decenijama oblikuje budućnost mobilnosti. Rezultat nadilazi čisto inženjersko dostignuće – stvara jedinstveni osećaj koji prožima sve što brend radi: Dobrodošli kući.

Mercedes-Benz obeležava 140 godina inovacija jedinstvenim globalnim putovanjem: tri nove Mercedes-Benz S-Class limuzine kreću na transkontinentalnu vožnju koja će obuhvatiti 140 lokacija širom sveta. Svaka od tih destinacija simbolično predstavlja tehnološko nasleđe brenda, njegov pionirski duh, bogatu tradiciju i snažno globalno prisustvo.Tokom ovog putovanja, kupci, ljubitelji brenda i zaposleni imaće priliku da se pridruže proslavi – kroz jedinstvenu avanturu koja će trajati sve do oktobra. Pratite putovanje „140 Years. 140 Places“ kroz šest kontinenata i budite deo priče koja slavi više od jednog veka i četiri decenije inovacija, strasti i vrhunskog inženjeringa putem naših linkova:“140 years of innovation | Mercedes-Benz Media” I kroz specijale preko Mercedes-Benz Community.