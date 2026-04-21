Zavod za sport i medicinu sporta započeo je radove na unapređenju jedne od najpopularnijih lokacija za rekreaciju u Beogradu – trim staze na Košutnjaku. Trenutna faza radova obuhvata delimičnu obnovu podloge i servisiranje sprava za vežbanje, čime će se osigurati bezbedniji i kvalitetniji uslovi za sve posetioce.

Sanacija trim staze ima poseban značaj za građane i rekreativce, s obzirom na to da Košutnjak predstavlja jedno od najposećenijih mesta za fizičku aktivnost na otvorenom u Beogradu.

„Cilj nam je da kroz osvežavanje staze i obnovu sprava za vežbanje pružimo što bolje uslove samim korisnicima. Ovim projektom Zavod još jednom stavlja akcenat na podsticanje bavljenja fizičkom aktivnošću, u cilju unapređenja psiho-fizičkog i zdravstvenog stanja nacije. Kontinuirano ulaganje u sportsku infrastrukturu naš je prioritet, jer svaki građanin zaslužuje kvalitetno mesto za trening i odmor“, istakao je direktor Zavoda za sport i medicinu sporta, Milan Savić.

Ova investicija potvrđuje opredeljenost Zavoda da promoviše zdrav način života i omogući besplatne, a moderno opremljene sadržaje za sve generacije rekreativaca. Završetak radova planiran je za kraj maja, nakon čega će staza biti u potpunosti dostupna.