Prošlo je 27 godina od krvavog aprila kada je te ratne 1999. godine na Košarama živote izgubilo preko 100 srpskih boraca.

Među njima bio je i Robert Stošić, zvani "Švaba", vojnik iz redova 125. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije, koji je poginuo tokom borbi na Košarama.

Karaula Košare bila je najteža tačka za odbranu Kosova i Metohije od prodora OVK. A na nju su poslati mladići koji su te godine služili redovan vojni rok.

Došao je na poziv otadžbine

- Robert Stošić vojnik iz redova herojske 125. motorizovane brigade, rođen je u Nemačkoj, došao je 1998. godine na poziv otadžbine da odsluži vojni rok. Poginuo je u avio-udaru na Košarama 11. maja 1999. od dejstva kasetne bombe - podsećaju administratori Fejsbuk stranice "Heroji Košara".

Karaula "Miratovac", koja se nalazila pored sela Cakanovac, je nakon 1999. dobila naziv Robert Stošić.

Spomenik su Stošiću podigli ujaci, a uz lik junaka, uklesana je i poruka:

"Poginuo na Kosovu na karauli Košare braneći otadžbinu. Zašto?"

Borba na jugoslovensko-albanskoj granici trajala je 67 dana i odnela 108 života. Napad je bio silovit i iznenadio je Vojsku Jugoslavije. Tzv. OVK je zauzela karaulu, ali nije uspela da prodre dublje na Kosovo i Metohiju, što je bio osnovni cilj napada.

Oko hiljadu i po pripadnika zločinačke tzv. OVK, uz podršku albanske artiljerije, NATO avijacije i instruktora, napalo je rejon karaule Košare na jugoslovensko-albanskoj granici. Napad na frontu širine nekoliko kilometara počeo je rano ujutro 9. aprila 1999. godine.