Slušaj vest

Posveta u knjizi stara skoro tri decenije pokrenula je potragu za izvesnim Stevanom i Sonjom putem društvenih mreža.

Naime, jedna članica Fejsbuk grupe Novosađanke objavila je dirljiv post u kome je objasnila da je jedna Sonja poklonila knjigu Borislava Pekića "Skinuto sa trake" izvesnom Stevanu još 1997. godine u kojoj je napisala: "Stevanu, za sećanje na još jednu jesen i vreme čuda i srećan rođendan! Sonja."

"Ovde se nešto uzbudljivo desilo"

- Kod mene je knjiga sa posvetom za Stevana. Može biti da mu nije važna, pa je putevima gospodnjim preko kojekakvih aukcija došla do mene, ali, ako postoji Stevan koji ne želi da knjiga koju mu je kupila Sonja bude u tuđim rukama, neka se javi. Ili Sonja, koja ne želi da joj nešto posvećeno Stevanu bude tek tako odbačeno - napisala je članica grupe Mame Novosađanke.

Foto: Zoonar/Linda Brotkorb, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Priznala je i da sama voli posvete jer, kako kaže, "one čine knjige".

- Ovde se, kanda, nešto uzbudljivo desilo u Beočinu, na jesen, pa da ne diram u tuđe uspomene. Javite se ako se prepoznate - poručila je ova Novosađanka u Fejsbuk grupi Novosađanke.

Kurir/Blic