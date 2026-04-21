U Vladičanskom dvoru Srpske pravoslavne eparhije temišvarske, u istorijskom zdanju na Trgu ujedinjenja u Temišvaru, održana je svečana prezentacija turističkih potencijala opštine Veliko Gradište, koja je okupila brojne zvaničnike, predstavnike institucija i zainteresovanu publiku.

O značaju ovog događaja govorila je predstavnica Konzulata Republike Srbije u Temišvaru Vesna Kolinović, koja je pohvalila inicijativu opštine Veliko Gradište i naglasila da će konzulat nastaviti da pruža podršku projektima koji doprinose jačanju saradnje i promociji turističkih kapaciteta.

Zamenik prefekta Timiške županije Dejan Popov istakao je da će i ova županija nastaviti da podržava slične aktivnosti, uz nameru da se saradnja dodatno unapredi.

Foto: TO Veliko Gradište

Predstavnica grada Temišvara Danijela Tuleu poručila je da će se grad rado odazvati pozivu da poseti Srebrno jezero, ali je ujedno pozvala građane Srbije da posete Temišvar i upoznaju njegove turističke potencijale.

Podršku je pružila i predstavnica županijskog saveta Ruksandra Adam, naglasivši da sa velikim interesovanjem planira posetu Velikom Gradištu.

Foto: TO Veliko Gradište

O dugogodišnjoj i uspešnoj saradnji govorio je predsednik Saveza Srba u Rumuniji Ognjan Krstić, istakavši da je ona na visokom nivou i da obuhvata različite oblasti - od turizma i kulture do pozorišne umetnosti.

Predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić predstavio je aktuelne projekte i posebno se osvrnuo na značaj prekogranične saradnje sa Rumunijom, kao i na veze sa Temišvarom.

Direktorka Turističke organizacije opštine Veliko Gradište, Dajana Stojanović, predstavila je bogatu turističku ponudu ovog kraja - od Srebrnog jezera, Ramske tvrđave i manastira Nimnik, do brojnih manifestacija u okviru kulturno-turističkog leta.

Posebno je naglasila da turisti iz Rumunije čine najbrojniju grupu stranih posetilaca, te da aktivno učestvuju u manifestacijama, naročito onim gastronomskog karaktera.

Foto: TO Veliko Gradište

Tokom prezentacije predstavljeni su i brojni turistički lokaliteti u blizini Srebrnog jezera, među kojima su Nacionalni park Đerdap, Lepenski vir, Golubačka tvrđava, manastir Tumane, Viminacijum i ergela Ljubičevo, koji dodatno obogaćuju ponudu ovog dela Srbije.

Foto: TO Veliko Gradište

Prepunu salu posebno su oduševili gastronomski specijaliteti koje su pripremili ugostitelji iz Velikog Gradišta.