Hrana začinjena folklorom: Turistički potencijali Velikog Gradišta predstavljeni u Rumuniji
U Vladičanskom dvoru Srpske pravoslavne eparhije temišvarske, u istorijskom zdanju na Trgu ujedinjenja u Temišvaru, održana je svečana prezentacija turističkih potencijala opštine Veliko Gradište, koja je okupila brojne zvaničnike, predstavnike institucija i zainteresovanu publiku.
O značaju ovog događaja govorila je predstavnica Konzulata Republike Srbije u Temišvaru Vesna Kolinović, koja je pohvalila inicijativu opštine Veliko Gradište i naglasila da će konzulat nastaviti da pruža podršku projektima koji doprinose jačanju saradnje i promociji turističkih kapaciteta.
Zamenik prefekta Timiške županije Dejan Popov istakao je da će i ova županija nastaviti da podržava slične aktivnosti, uz nameru da se saradnja dodatno unapredi.
Predstavnica grada Temišvara Danijela Tuleu poručila je da će se grad rado odazvati pozivu da poseti Srebrno jezero, ali je ujedno pozvala građane Srbije da posete Temišvar i upoznaju njegove turističke potencijale.
Podršku je pružila i predstavnica županijskog saveta Ruksandra Adam, naglasivši da sa velikim interesovanjem planira posetu Velikom Gradištu.
O dugogodišnjoj i uspešnoj saradnji govorio je predsednik Saveza Srba u Rumuniji Ognjan Krstić, istakavši da je ona na visokom nivou i da obuhvata različite oblasti - od turizma i kulture do pozorišne umetnosti.
Predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić predstavio je aktuelne projekte i posebno se osvrnuo na značaj prekogranične saradnje sa Rumunijom, kao i na veze sa Temišvarom.
Direktorka Turističke organizacije opštine Veliko Gradište, Dajana Stojanović, predstavila je bogatu turističku ponudu ovog kraja - od Srebrnog jezera, Ramske tvrđave i manastira Nimnik, do brojnih manifestacija u okviru kulturno-turističkog leta.
Posebno je naglasila da turisti iz Rumunije čine najbrojniju grupu stranih posetilaca, te da aktivno učestvuju u manifestacijama, naročito onim gastronomskog karaktera.
Tokom prezentacije predstavljeni su i brojni turistički lokaliteti u blizini Srebrnog jezera, među kojima su Nacionalni park Đerdap, Lepenski vir, Golubačka tvrđava, manastir Tumane, Viminacijum i ergela Ljubičevo, koji dodatno obogaćuju ponudu ovog dela Srbije.
Prepunu salu posebno su oduševili gastronomski specijaliteti koje su pripremili ugostitelji iz Velikog Gradišta.
Poseban utisak na prisutne ostavili su članovi ANIP-a "Vlastimir Pavlović Carevac", koji su izveli najlepše igre iz Srbije i time na autentičan način upotpunili ovu večer posvećenu promociji turizma, tradicije i kulture Velikog Gradišta.