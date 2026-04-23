Dirljiva priča koja se ovih dana deli društvenim mrežama raznežila je mnoge i podsetila na snagu dobrote, empatije i malih gestova koji mogu da promene nečiji život iz korena.

Sudbina baka Milice, dve žene iz bolničke sobe i jedan neočekivan rasplet pokazali su da se dobro uvek vraća onda kada mu se najmanje nadamo.

Objavu sa Fejsbuka Minje Pavlović prenosimo u celosti:

"U bolnici u Paraćinu ležale su već desetak dana. Marija je posmatrala svoju cimerku Jelenu kako se naginje ka njoj i tiho šapuće:

- Vidiš onu baku u uglu? Niko joj ne dolazi…

Pogled joj je skliznuo ka krevetu pored prozora. Sitna, pogrbljena žena ležala je mirno, kao da se trudi da zauzme što manje prostora. Nešto u njoj podsetilo je Mariju na detinjstvo na staru kuću, miris dima i tihu, skrivenu tugu.

- Baka Milice, hoćete čaj s nama? - upitala je Marija blago.

"Pijte vi, deco", odgovorila je žena stidljivo.

- Stari nemaju apetit.

Marija nije odustala. Spustila je šolju čaja i nekoliko keksa na stočić pored nje. Jelena je samo klimnula glavom, obe su razumele da nije glad u pitanju, već stid.

Te noći, tišinu je prekinuo tihi plač.

Marija se probudila i oslušnula.

- Bako Milice, šta vas muči? - prošaputala je.

"Duša", odgovorila je starica.

"Sina sam se setila…"

Ispričala je da joj sin živi daleko, da se davno oženio i da se više ne javlja. Telefon joj se pokvario, broj je izgubljen, a ona nije imala snage da ga ponovo traži.

Marija i Jelena su se pogledale.

Odluka je doneta bez reči.

Sledećeg dana su pretraživale internet satima. Na kraju su ga pronašle, pod drugim imenom, drugačijim životom. Marija mu je napisala poruku.

Odgovor je stigao brzo, ali kratko:

"Pozdravite je. Želim joj brz oporavak."

I ništa više.

Marija je osetila razočaranje, ali nije imala srca da baki Milici prenese istinu. Umesto toga, prećutala je.

Kada je sve ispričala mužu Milunu, on je dugo ćutao.

- Ja ću pisati umesto njega - rekao je tiho.

I tako je počelo.

Svakog dana "sin" je slao poruke. Kratke, ali tople. "Volim te, mama." "Čuvaj se." "Doći ću."

Baka Milica je polako oživela. Osmeh joj se vratio, apetit takođe. Počela je da priča, da se smeje, da čeka.

Kada su lekari rekli da ne može da se vrati sama u svoju staru kuću bez uslova za život, Milun nije oklevao.

"Dolazi kod nas", rekao je.

Ubediti je bilo teško. Pristala je tek kad je "sin" zamolio da neko vreme provede kod njih.

Kada je došla, sve se promenilo.

Stan je postao topliji, ispunjen mirisom kuvanog ručka, tihim razgovorima i večernjim serijama.

Baka Milica je plela čarape, smejala se njihovim navikama i tiho unosila mir u svaki kutak.

A onda se desilo nešto što Marija nije očekivala.

Dve crte.

Sedela je u tišini, gledajući u test, ne verujući.

Kada je pokazala Milunu, on je najpre zanemeo, a onda se nasmejao od srca.

- Eto ti… bumerang dobra - rekao je.

Radost je ispunila dom.

Baka Milica je bila presrećna, kao da je njen život ponovo dobio smisao.

Ali jednog dana, sve se zatreslo.

Marija ju je zatekla u suzama.

- Znam - prošaputala je starica.

"Nije on pisao…"

Marija je osetila kako joj se grlo steže. Nije stigla ni da objasni.

Vrata su se otvorila.

Milun je ušao… i nije bio sam.

Na pragu je stajao čovek sa fotografije.

- Mama - izgovorio je tiho.

Baka Milica je ustala, nesigurno, kao da ne veruje sopstvenim očima.

- Oprosti mi. Tražio sam te. Svuda - rekao je.

Zagrlili su se.

Bez reči koje bi mogle da stanu u taj trenutak.

Ispostavilo se da se vratio pre nekoliko dana, da je pokušavao da je pronađe, da je pisao, da je došao u bolnicu i konačno stigao do njih.

Sve se složilo.

Kao da je život vratio ono što je dugo bilo izgubljeno.

Baka Milica je otišla sa sinom.

A u stanu je ostala tišina.

Ali ne praznina.

Jer negde, u novoj nadi koja je rasla u Mariji, bilo je jasno: Dobro se uvek vraća. Samo ponekad kruži duže da bi se vratilo još veće."