Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas, nakon što je položio venac u Spomen-parku Jajinci, da mesta poput tog spomen-parka predstavljaju simbol bola, kao i obavezu na trajno sećanje.

Macut, koji je predvodio državnu ceremoniju polaganja venaca povodom obeležavanja Dana sećanja na žrtve Holokausta, genocida i druge žrtave fašizma, istakao je da je neophodno očuvati sećanje na nevino stradale.

- Postoje mesta koja nas obavezuju na trajno sećanje i opominju na odgovornost. Jajinci su jedno od takvih mesta. Jajinci su simbol bola, ali i ljudske dužnosti da ne zaboravimo. Danas stojimo kao čuvari uspomene na desetine hiljada nevino stradalih Srba, Jevreja, Roma, žena, muškaraca i dece čiji su životi oduzeti u najmračnijem poglavlju istorije, vođenom ideologijama mržnje koje se nikada ne smeju ponoviti - rekao je predsednik Vlade Srbije.

On je dodao da tragedija koju je doneo Drugi svetski rat podseća na cenu koju čovečanstvo plaća kada se izgubi poštovanje prema ljudskom životu.

- Zato svakoga dana, a danas posebno, moramo da se podsećamo da je mir vrednost koju svakodnevno treba da čuvamo - naveo je Macut.

Ukazao je da istina i sećanje moraju da opstanu i budu preneti budućim generacijama.

Macut je naglasio da je obaveza svakog čoveka ne samo da pamti, već i da ne dozvoli da se slične tragedije ponove.

- Snaga našeg društva ogleda se u razumevanju i uvažavanju svakog čoveka, bez obzira na poreklo, veru ili ime. Sećanje na žrtve obavezuje nas da se suprotstavimo zaboravu, relativizaciji i reviziji istorije - rekao je predsednik Vlade.

On je istakao da Srbija ostaje posvećena očuvanju mira, dostojanstva i međusobnog poštovanja.

- Srbija ostaje posvećena očuvanju mira, dostojanstva i međusobnog poštovanja. I zato ponavljam - čovečnost i mir moraju biti naše najviše vrednosti. Zauvek ćemo čuvati uspomenu na sve nevino stradale Srbe, Rome, Jevreje, žene, muškarce i decu - naveo je Macut.