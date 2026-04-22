Slušaj vest

Pobednicima tradicionalnog konkursa Ministarstva odbrane i Ministarstva prosvete "Naš vojnik, naš heroj" danas su svečano uručene nagrade u Domu Vojske Srbije u Beogradu. U kategorijama srpski jezik, likovna kultura i tehnike i tehnologije, ovogodišnja tema konkursa bila je "Srpska vojska na Krfu".

Najbolje rangiranima u dve uzrasne grupe, od prvog do četvrtog i od petog do osmog razreda, nagrade su dodelili vršilac dužnosti pomoćnika ministra odbrane za ljudske resurse Siniša Radović i predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ivan Ćilerdžić.

Pomoćnik ministra odbrane Radović u svom obraćanju istakao je da se nagrada pobednicima konkursa dodeljuje već šesti put, kao i da je postala tradicija za Ministarstvo odbrane i Ministarstvo prosvete.

Tema konkursa ove godine glasila je "Srpska vojska na Krfu" i izabrana je jer se ove godine navršava 110 godina od obeležavanja od kad je srpska vojska kročila nogom na Krf, posle golgote koju je prošla preko Albanije - rekao je pomoćnik ministra Radović.

On je, tom prilikom, naglasio da je povlačenje preko Albanije bio jedini put slobode za naš narod i našu vojsku te dodao da je na tom putu nastradalo preko 240.000 ljudi. Pomoćnik ministra za ljudske resurse je istakao da je za nastavnike, decu i njihove roditelje ovogodišnja tema izuzetno značajna jer "samo kultura sećanja omogućava da se ide dalje u budućnost".

Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Ivan Ćilerdžić rekao je da ovaj konkurs nije samo još jedna prilika da najmlađi pokažu svoju kreativnost, već ima za cilj da podstakne učesnike da razviju osećaj poštovanja prema slavnoj istoriji svoje zemlje i žrtvama koje su prinete za slobodu naše države.

Ovogodišnja tema podsetila nas je na jedan od najtežih i najsudbonosnijih trenutaka u Prvom svetskom ratu, na stradanje ali i na nesalomivo herojstvo srpske vojske tokom Albanske golgote. To je bio put preko zaleđenih planina, kroz glad i bolest, put na kojem je jedna vojska stradala, ali nije poklekla i u najtežim uslovima sačuvala svoju čast, dostojanstvo i duh - rekao je pomoćnik ministra prosvete.

U kategoriji srpski jezik, od prvog do četvrtog razreda, prvo mesto pripalo je Despotu Tasiću, učeniku četvrtog razreda Osnovne škole "Josif Kostić" iz Leskovca i učiteljici Sanji Krstić, dok su drugo i treće mesto zauzeli učenici drugog razreda Saša Stevanović iz Osnovne škole "Stevan Mokranjac" iz Kobišnice i Marina Amon iz Osnovne škole "Jovan Grčić Milenko" iz Beočina i učiteljice Daniela Pejčić i Slobodanka Vrgović.

U uzrasnoj grupi od petog do osmog razreda, prvo mesto pripalo je Nikolini Živanović učenici šestog razreda Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj" iz Aleksinačkih Rudnika i nastavnici Mariji Petrović, drugo mesto Luki Petroviću učeniku osmog razreda Osnovne škole "Sveta Mihajlović" iz Burovca i nastavnici Vesni Babić, a treće mesto učenici sedmog razreda Daši Parezanović iz Osnovne škole "Vladislav Petković Dis" iz Zablaća i nastavnici Zorici Đaković.

Prvo mesto u kategoriji likovne kulture, među mlađim autorima, osvojile su učenica trećeg razreda Sara Cvetković iz Osnovne škole "Vuk Stefanović Karadžić" iz Surdulice i učiteljica Svetlane Stojanović, dok su priznanja za drugo i treće mesto dobili Boris Savković učenik trećeg razreda Osnovne škole "Aca Aleksić" iz Aleksandrovca i učiteljica Zorica Bošković i Lara Njaradi učenica prvog razreda Osnovne škole "Bratstvo jedinstvo" iz Kucure i učiteljica Marija Poldruhi.

Prvo mesto među učenicima uzrasta od petog do osmog razreda zauzele su Una Savić koja pohađa sedmi razred Osnovne škole "Prva osnovna škola" u Valjevu i nastavnica Danijela Vasiljević, dok je drugo mesto dodeljeno Anđelki Stevanović učenici petog razreda Osnovne škole "Svetislav Mirković Nenad" iz Male Plane i njenoj nastavnici Andrijani Simeon Tošić. Treće mesto pripalo je učenici sedmog razreda Ivi Milošev iz Osnovne škole "Dositej Obradović" iz Sombora i nastavniku Simonu Savoviću.

U oblasti tehnike i tehnologija - video klip ili maketa, među mlađim osnovcima, prvo i drugo mesto pripalo je učeniku prvog razreda Aleksi Petroviću i učeniku drugog razreda Konstantinu Miniću iz Osnovne škole "Stevan Mokranjac" i njihovoj učiteljici Danieli Pejčić, dok je treće mesto osvojila Maša Blagojević učenica prvog razreda Osnovne škole "Ljupče Nikolić" iz Aleksinca i učiteljica Nataša Bogdanović.

1/7 Vidi galeriju Uručene nagrade pobednicima konkursa "Naš vojnik, naš heroj" Foto: Ministarstvo odbrane/Goran Stanković

U uzrastu od petog do osmog razreda, Tara Kitanovski, učenica sedmog razreda Osnovne škole "Ljupče Nikolić" iz Aleksinca i nastavnica Vesna Milenković dobile su nagrade za prvo mesto, dok su one namenjene drugoplasiranim dodeljene učenici Maši Zeljković i nastavnici Milici Džambić iz Osnovne škole "Sveti Sava" iz Sremske Mitrovice, područno odeljenje Divoš. Treće mesto pripalo je Aleksi Spasiću, učeniku osmog razreda Osnovne škole "Vuk Karadžić" iz Žitkovca i nastavniku Lazaru Pešiću.

Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva odbrane i Ministarstva prosvete, u konkurenciji od oko hiljadu pristiglih radova izabrala je najbolje, kojima su danas uručene nagrade u vidu besplatnog sedmodnevnog boravka u objektima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije namenjenim za odmor i rekreaciju na Tari, u Vrnjačkoj Banji i u Moroviću.

Tom prilikom, učenica sedmog razreda Una Savić iz Osnovne škole "Prva osnovna škola" u Valjevu izrazila je zadovoljstvo pruženom prilikom da uradi rad na ovakvu temu, ističući da su naši preci uvek imali dovoljno hrabrosti i vere da se bore za slobodu svoje otadžbine.

Učiteljica u Osnovnoj školi "Stevan Mokranjac" iz Kobišnice Daniela Pejčić istakla je da je veoma zadovoljna i ponosna zbog ovog konkursa, jer on nastoji da sačuva sećanje na srpskog vojnika iz Prvog svetskog rata.

- Vojnik je oduvek bio inspiracija za decu. Deca su se oduvek igrala vojnika. Vole da nose uniformu, i zato želimo na neki način da tog vojnika dovedemo u učionicu, da o njemu pišemo, stvaramo, da ga modelujemo od plastelina - izjavila je učiteljica Pejčić.