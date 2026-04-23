Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević obratio se na panel diskusiji u vezi sa zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima - Svoj na svome - u Beču, koja je organizovana zajedno sa ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i ambasadom Republike Srbije u Beču.

Na panel diskusiji su učestvovali ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu ministarstva spoljnih poslova Srbije Vladimir Kokanović, sekretar Udruženja za građevinsku industriju Privredne komore Srbije Ivana Vuletić, kao i državni sekretar u ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Ranko Šekularac.

- Jako je važno što upravo ovu temu i zakon prezentujemo pred našim sunarodnicima, jer se radi o pitanju koje direktno utiče na njihov život i njihovu vezu sa Srbijom - rekao je ministar Milićević.

To je zakon koji tangira ogroman broj porodica u Srbiji, ali i veliki broj naših sunarodnika koji žive van Srbije, rekao je ministar Milićević i dodao da je njegov značaj vrlo konkretan – omogućava građanima da na jednostavniji, savremeniji i pravno siguran način urede pitanje svoje imovine i da njome u punom kapacitetu raspolažu.

Ministar Đorđe Milićević je izrazio zadovoljstvo što se o ovoj temi govori u Beču, pred našim ljudima i dodao da je zakon još jedan u nizu poteza Vlade Republike Srbije koji imaju jasan cilj – da rešavaju konkretne izazove s kojima se građani suočavaju i daju odgovore na njihove stvarne potrebe.

- To su situacije koje svi znamo – nerešeni imovinski odnosi, neupisana imovina, administrativne prepreke koje traju godinama, pa i decenijama - rekao je ministar Milićević.

Vlada Republike Srbije prepoznaje izazove s kojima se suočavaju naši sunarodnici, rekao je ministar Milićević i dodao da su ovakve aktivnosti najbolji dokaz da država Srbija vodi računa o svojim građanima, bez obzira gde žive: da postoji ista briga – i za one u Srbiji i za one van Srbije.

- Želimo da našim ljudima u inostranstvu omogućimo sigurnost, jasnoću i podršku kada je reč o pitanjima koja su za njih od životnog značaja - rekao je ministar Milićević i dodao da će Vlada Republike Srbije nastaviti da odgovara na potrebe svojih građana.