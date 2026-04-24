Na društvenim mrežama ponovo se proširio snimak koji je izazvao buru reakcija i podelio korisnike. Ovoga puta, u centru pažnje našao se video objavljen na TikToku, na kojem se vidi žena kako mašinom obrađuje spomenik na jednom groblju u Srbiji.

Na prvi pogled, prizor ne odudara od uobičajenih radova održavanja. Ipak, opis koji prati snimak naveo je mnoge na pogrešan zaključak i pokrenuo lavinu komentara.

- Ovo ima samo u Srbiji. Doznala je da se švalerisao - stoji u natpisu uz video-snimak, sugerišući da žena briše ime sa spomenika zbog navodne prevare.

Takva interpretacija brzo je privukla pažnju korisnika, pa su usledile brojne reakcije - od osude do zabave.

- Bože sačuvaj! Umirem, ona je carica: Kakva legenda, kajaće se zbog ovoga - samo su neki od komentara, uz veliki broj emotikona koji "plaču od smeha". Mnogi su, očigledno, poverovali u priču predstavljenu u opisu.

Međutim, istina je znatno jednostavnija. Nema govora o uklanjanju imena zbog bračne izdaje, već o redovnom održavanju spomenika, poliranju i renoviranju, što je standardna usluga koju majstori obavljaju po narudžbini.