Slušaj vest

Prvomajski uranak u Srbiji ove godine obećava uživanje u prirodi i dobrom roštilju, a cena omiljenih mesnih specijaliteta u marketima varira od pristupačnih pilećih krilaca do kilogram ćevapa i roštilj kobasica po više od 600 dinara.

Sa dolaskom prvog maja, Srbi tradicionalno napuštaju gradske ulice i okupljaju se u prirodi kako bi proslavili praznik rada. Prvomajski uranak je vreme kada porodice i prijatelji razapinju ćebad na livadama, pored reka ili u vikendicama, i spremaju roštilj koji se topi u ustima.

Cene roštilj specijaliteta

Za ljubitelje mesa, izbor je bogat i prilagođen svakom budžetu. Sočna pileća krilca mogu se kupiti za svega 240 dinara po pakovanju, dok pileći bataci koštaju do 420 dinara. Ćevapi po kilogramu vrede između 600 i 640 dinara, pljeskavice se mogu naći za 500 do 600 dinara, a roštilj kobasice od 600 do 900 dinara, što dovoljno govori da je svakoj družini moguće složiti savršeni roštilj.

PRVOMAJSKI URANAK! Pogledajte ludilo od uranka na Adi Ciganliji, grme trubači! U Košutnjaku roštiljaju od zore (VIDEO) Foto: Mondo/Stefan Stojanović

Ali dobar roštilj ne funkcioniše bez odgovarajuće vatre. Ćumur za roštilj od tri kilograma košta 490 dinara, briketi od 2,5 kilograma takođe 490, dok veće pakovanje od 10 kilograma može dostići 1.700 dinara, što je praktično za veća okupljanja ili duže boravke na otvorenom.

Pored mesa i vatre, za pravi uranak potrebni su i hladni napici, salate i hleb, ali i osnovni pribor za jelo i alat za roštilj. Popularno je poneti i muziku, a obavezni su i smeće vreće kako bi priroda ostala čista.

Prvomajski uranak u Srbiji je više od obroka to je dan druženja, smeha i uživanja u prirodi, gde miris roštilja i zvuk reke ili šume stvaraju atmosferu koja se pamti tokom cele godine.