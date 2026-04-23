Predsednik Pupin inicijative Vuk Velebit razgovarao je u Beogradu sa Metjuom Vitakerom, američkim ambasadorom pri NATO-u, i otpravnikom poslova Ambasade SAD Aleksanderom Titolom.

Razgovor je bio posvećen daljem produbljivanju bezbednosne saradnje između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i širem značaju izgradnje snažnijih i sadržajnijih bilateralnih odnosa u vremenu izmenjenih geopolitičkih okolnosti.

- Verujemo u novu eru odnosa Srbije i SAD i predano radimo na tome kao nezavisna organizacija koja gradi mostove između naša dva naroda i dve države - navedeno je na Instagram nalogu Pupin inicijative.

