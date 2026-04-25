Nakon više od pet godina korektnog odnosa sa zakupcima, jedna stanodavka iz Beograda našla se u dilemi, da li je opravdano zadržati deo depozita kada joj je stan vraćen u vidno zapuštenijem stanju nego što je predat, uprkos prethodnom dogovoru da bude čist i okrečen.

Rastuće cene zakupa i sve češće izdavanje stanova "pet friendly" otvorili su i nova pitanja u odnosu stanodavaca i podstanara. Dok jedni insistiraju na očuvanju imovine i jasnim pravilima, drugi smatraju da postoje granice odgovornosti zakupaca kada je reč o održavanju stana.

Jedna objava na forumu Reddit pokrenula je upravo tu raspravu, gde prestaje redovno čišćenje, a počinje obaveza saniranja posledica višegodišnjeg boravka, naročito kada su u pitanju kućni ljubimci.

Stanodavka navodi da su zakupci više od pet godina uredno izmirivali sve obaveze, bez povećanja kirije i bez konflikata. Tokom boravka, uz njenu saglasnost, nabavili su psa, a potom i mačku. Međutim, problem je nastao prilikom iseljenja.

Haos u stanu

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Danas sam se jako razočarala kada sam videla kako izgleda očišćen stan. Stan je bukvalno samo usisan i obrisane ravne površine. Sve ostalo je u upitnom stanju. Prašnjavi prozori, ivice, stranice nameštaja... Potpuno masne kuhinjske pločice, rerna, šporet, frižider, mikrotalasna... Ma, bukvalno sve. Dlake od kućnih ljubimaca su bukvalno svuda, na svakom komadu nameštaja, sofa, krevet, fotelje, stolice plus svi tepisi su puni dlaka. Dakle, i ne spominjem kakav je miris u stanu. Najbolje mogu da opišem kao miris hrane za kučiće - navodi se u objavi i dodaje:

- Bukvalno svuda. Kada im je spomenuto da se i ovo mora sanirati kao i da angažuju nekoga za dubinsko čišćenje nameštaja, izuzetno su se uvredili. Ja sam im tada rekla da ću zadržati depozit dok se to ne sanira. Ne moram ni da vam objašnjavam kakve sam dalje reakcije imala od njih. Rekli su mi da ne smatraju da treba da snose trošak dubinskog pranja moga stana i da je to moja obaveza, a da je njihova da očiste ono sto je "redovno” čišćenje. Tvrde da ja to što tražim od njih jeste servisno čišćenje uređaja i nameštaja i da to neće uraditi. Ja zaista želim vaše mišljenje o ovome? Da li ja nešto preterujem? Evo, iskreno pitam... Oni su bili moji prvi stanari ikada u tom stanu, ali iskreno od sad razmišljam da prvo više nikada ne stavim da je stan "pet friendli" i da preciziram u ugovoru da svi uređaji moraju biti očišnjeni i predati u stanju u kakvom su zatečeni - zaključuje se u objavi koja je izazvala lavinu reakcija.

Šta kaže zakon

Objava sa Redita dilema stanodavca da li treba da zadrži depozit ako stan nije očišćen Foto: Redit Printscreen

Prema važećim propisima u Srbiji, posebno pravilima iz Zakon o obligacionim odnosima, zakupac je dužan da stvar (u ovom slučaju stan) koristi pažnjom dobrog domaćina i da je vrati u stanju u kom ju je primio, uz uobičajeno habanje.

Stanodavac, dakle, ima pravo da zadrži depozit, ali pod određenim uslovima:

Ako postoji ugovorna odredba o vraćanju stana u čistom stanju

Ako je moguće dokazati da stanje značajno odstupa od početnog

Ako troškovi (npr. dubinsko čišćenje) imaju realno utemeljenje