Slušaj vest

Jedan naizgled mali gest pažnje može promeniti nečiji dan, a ponekad i mnogo više od toga.

Upravo takva priča pojavila se na Fejsbuk stranici "Ovo je Srbija", gde je opisan dirljiv potez nastavnice iz Obrenovca koji je brzo osvojio simpatije ljudi širom zemlje.

Marija Živanović, nastavnica srpskog jezika i književnosti u jednoj osnovnoj školi, poznata je kao neko ko je uvek tu za svoje učenike ne samo kada je u pitanju gradivo, već i kada se suočavaju sa ličnim problemima. Njena posvećenost još jednom je došla do izražaja kroz situaciju koja se dogodila jednom dečaku iz njenog odeljenja.

Naime, učenik je u školu došao sa frizurom koju mu je majka napravila kod kuće, zbog čega je postao meta podsmeha vršnjaka. Dobacivanja i smeh pratili su ga tokom dana, a on je, vidno postiđen, pokušavao da sakrije kosu noseći kapu čak i tokom nastave.

Videvši kroz šta prolazi, nastavnica nije ostala po strani. Nakon časova, odvela je dečaka kod frizera i zamolila da ga ošišaju najbolje što umeju.

Kada je video svoj novi izgled u ogledalu, dečak nije mogao da sakrije osmeh i oduševljenje. Njegova reakcija bila je najbolja potvrda koliko je ovaj gest značio.

Objava je ubrzo prikupila brojne pozitivne komentare, a mnogi su istakli da su upravo ovakvi ljudi ono što je društvu danas najpotrebnije, oni koji imaju razumevanja, empatije i spremnost da pomognu kada je to najvažnije.