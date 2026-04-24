Desimir Selimović Desko, heroj sa Košara, ranjen je kao borac 52.bVP na karauli 12. aprila 1999. godine, a dva dana kasnije NATO bombe su pogodile sanitet u kojem je prevožen u bolnicu nadomak Đakovice. Imao je samo 21 godinu.

Članovi Udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije i bivši pripadnici 52.bVP su na godišnjicu pogibije odali počast junaku u njegovoj rodnoj kući u selu Veliki Izvor kod Zaječara, a ono što je posle toga usledilo potvrdilo je da drugarstvo iskovano u borbi neraskidivo, postojano i čelično.

Pomoć Deskovoj porodici Foto: Privatna arhiva

Videvši da porodica živi u staroj oronuloj kući i u oskudici, na Izvršnom odboru udružanja doneta je odluka da se Selimovićima pomogne. Pokrenuli su humanitarnu akciju i nije prošlo ni deset dana ponovo su došli u Deskov dom i doneli najpotrebnije životne namirnice, veš-mašinu, frižider, dok su veterani 52.bVP uplatili i zaostala dugovanja za komunalne usluge.

Bio je to dirljiv trenutak, a suze i zahvalnost Selimovića pokazale su da je ove časne ljude zbunila neočekivana empatija.

Kad se siromašnoj romskoj porodici kaže "niste više sami" onda je to mnogo više od kurtoazne izjave i od uručene materijalne pomoći. To je novoprobuđena njihova vera u postojanje ljudske dobrote, solidarnosti i humanosti koja nije izbledela ni posle 27 godina od gubitka njihovog Desimira.