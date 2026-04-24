Nakon eskalacije ratnih sukoba na Bliskom istoku veliki broj građana Srbije otkazao je putovanja, dok je broj žalbi turističkoj inspekciji čak četiri puta veći nego lane!

Sektor turističke inspekcije primio je mnoštvo poziva i mejlova putnika koji žele da znaju svoja prava i opcije otkaza, kako za rizične destinacije, tako i za one gde zvaničnih zabrana još nema.

Dunja Đenić, v. d. pomoćnice ministra turizma i omladine, kaže za Kurir da su predstavke građana koje se odnose na uslove otkazivanja ugovora o putovanju rezultat bojazni putnika za bezbednost, iako se radi o zemljama koje nisu zahvaćene ratom.

- Kao posledica ratnih zbivanja u regionu Bliskog istoka, usledio je veliki broj otkaza putovanja od strane putnika, kao i upita upućenih Sektoru turističke inspekcije s tim u vezi, a zatim i veći broj predstavki građana koje se odnose na uslove otkazivanja ugovora o putovanju. Ove predstavke su rezultat bojazni putnika za bezbednost, iako se radi o zemljama koje nisu zahvaćene ratom - najveći broj predstavki odnosi se na Egipat i Kipar - navodi Đenićeva i dodaje da je Sektor turističke inspekcije od početka godine primio 53 predstavke građana koje se odnose na otkaz turističkog putovanja, dok ih je u istom periodu 2025. bilo 12, a 2024. svega šest.

Preporuke nadležnih

Ona podseća i da je prilikom odabira destinacije neophodno pratiti saopštenja i preporuke nadležnih organa, pre svega Ministarstva spoljnih poslova, o tome u koje zemlje nije bezbedno putovati.

- Pretpostavlja se da ni turističkim agencijama nije u interesu da putnike izlažu opasnosti i da će u situacijama realne opasnosti po bezbednost putnika takva putovanja otkazati. Drugo je pitanje bojazni putnika da li treba da putuju na destinacije koje nisu zahvaćene ratnim zbivanjima, ali su relativno blizu. Taj strah je razumljiv, ali pravno gledano, to su dve različite situacije.

Inače, način ostvarivanja prava u ovakvim situacijama jasno je definisan Zakonom o turizmu i Zakonom o zaštiti potrošača, ali u praksi presudnu ulogu ima ugovor o putovanju.

- Dokumenti koji čine ugovor o turističkom putovanju su: opšti uslovi putovanja, program putovanja, potvrda o putovanju, vaučer i drugo, koje turistička agencija uručuje putniku neposredno, elektronskim putem ili na trajnom nosaču zapisa uz potvrdu putnika o prijemu tih dokumenata (potpisom ili elektronskim putem) - navodi se u saopštenju turističke inspekcije.

Posebno se naglašava da agencije imaju obavezu da pre potpisivanja ugovora putniku pruže sve važne informacije, od ukupne cene i načina plaćanja do uslova pod kojima se putovanje može otkazati. Te informacije moraju biti jasne i nedvosmislene, jer se kasnije prava ostvaruju isključivo na osnovu potpisanog ugovora, a ne usmenih obećanja.

Pravila raskida

Kad je reč o samom otkazu, pravila zavise od toga ko raskida ugovor. Ako putovanje otkaže agencija, dužna je da putniku vrati kompletan iznos u roku od 14 dana. S druge strane, putnik ima pravo da odustane u bilo kom trenutku pre polaska, ali uz određene troškove.

- Ukoliko je reč o blagovremenom odustanku, organizator ima pravo na naknadu administrativnih troškova. Administrativni troškovi, saglasno Zakonu o turizmu, jesu troškovi turističke agencije u vezi sa izradom ugovora o organizovanju putovanja i druge dokumentacije koju je turistička agencija uručila putniku, a koji se odnose na tog putnika i to turističko putovanje - navodi inspekcija i dodaje:

- U slučaju neblagovremenog odustanka putnika od ugovora, organizator ima pravo na naknadu predviđenu ugovorom i opštim uslovima putovanja, odnosno već navedenim dokumentima. Visina naknade se izračunava kad se uzme u obzir period do otpočinjanja turističkog putovanja (tzv. skala otkaza).

Zakoni ne propisuju tačan iznos tih naknada, što znači da se uslovi razlikuju od agencije do agencije, pa čak i od destinacije do destinacije. U posebnim slučajevima, kada putnik odustaje iz opravdanih razloga predviđenih zakonom, agencija ima pravo samo na nadoknadu stvarnih troškova, bez dodatne zarade.

Putnici, pažljivo čitajte ugovor pre potpisivanja

Đenićeva ističe i da bi putnici pre zaključenja ugovora o turističkom putovanju trebalo pažljivo da prouče sve njegove elemente i da ne donose odluku isključivo na osnovu cene i programa putovanja, što je, najčešći kriterijum pri izboru aranžmana.

- Putnici prilikom zaključenja ugovora svojim potpisom, odnosno potvrdom o prijemu potvrđuju da su upoznati sa svim elementima ugovora, da ih prihvataju i da su im uručeni. Posebno je važno naglasiti da se primenjuju oni uslovi koji su važili u vreme zaključenja ugovora o putovanju i da na osnovu tih dokumenata putnici ostvaruju svoja prava, dok usmene informacije nisu obavezujuće za organizatora putovanja.

Šta čini ugovor o putovanju opšti uslovi putovanja

program putovanja

potvrda o putovanju

vaučer i ostala prateća dokumenta