Beograd, 23. april 2026 – Kako izgleda biti voditelj, šta se dešava iza kamere, ali i na koji način funkcionišu digitalne platforme i alati koji stoje iza njih – samo su neka od pitanja na koja je odgovor dobilo 20 devojčica iz Osnovne škole „Kralj Petar I“. Poseta kompaniji WMG (Wireless Media Group) organizovana je u okviru globalne inicijative „Dan devojčica u IKT sektoru 2026“, koju realizuje Udruženje poslovnih žena uz podršku WMG fondacije.

Foto: Matija Popović

Tokom posete učenice su imale priliku da se oprobaju u različitim ulogama, od vođenja programa pred kamerama do osnova video-montaže, ali i da se upoznaju s timovima koji rade na razvoju i održavanju digitalnih platformi. U direktnom kontaktu sa zaposlenima WMG-a dobile su uvid u to kako izgleda rad u kompaniji koja razvija digitalne proizvode i platforme i koliko različitih znanja i veština ovaj sektor obuhvata.

Tokom obilaska prostora kompanije, kao i kratkih predavanja i prezentacija, devojčice su stekle širu sliku o tome kako funkcioniše savremeni digitalni sistem – od ideje do realizacije proizvoda i sadržaja. Tokom obilaska imale su priliku da saznaju više o karijernim mogućnostima u tehnologiji, ali i o konkretnim projektima na kojima se radi u okviru kompanije, uz priliku da čuju lična iskustva žena koje već grade karijere u IKT sektoru.

Ovakvi susreti imaju za cilj da približe tehnologiju mlađim generacijama i ohrabre devojčice da prepoznaju sopstvena interesovanja i potencijale u oblastima koje oblikuju budućnost.

Kao deo svoje strategije društveno odgovornog poslovanja, kompanija WMG (Wireless Media Group) aktivnostima svoje fondacije sistematski podržava inicijative koje unapređuju obrazovanje, osnaživanje mladih i veću zastupljenost žena u tehnološkom sektoru. .