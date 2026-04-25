Zbog radova na auto-putu od Čačka prema Beogradu, zatvorene su zaustavna i vozna traka
Vozači, oprez! Zatvorena zaustavna traka na ovoj deonici u smeru ka Beogradu, spremite se za gužve
Na auto-putu od Čačka prema Beogradu zatvorena je zaustavna traka u smeru ka Beogradu, te je saobraćaj usporen i stvaraju se povremena zadržavanja.
Do 30. aprila izvodiće se radovi na sanaciji oštećenog asfalta, na deonici državnog puta I A reda broj 2, deonica Takovo-Ljig, u smeru Čačak-Beograd, piše na sajtu "Puteva Srbije".
Ističu da tokom izvođenja radova za saobraćaj su zatvorene zaustavna i vozna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj se odvijati preticajnom trakom.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Vozačima se savetuje dodatni oprez, poštovanje privremene signalizacije i prilagođavanje brzine uslovima na putu.
Kurir.rs/ RINA
