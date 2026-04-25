Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković čestitao je danas učenicima postignute rezultate na Internacionalnoj konferenciji mladih naučnika prirodnih nauka koja je održana u Nju Delhiju , u Indiji, i poručio da je njihov uspeh veliki podsticaj i dokaz da se u obrazovanje mora ulagati.

- Čestitam učenicima na sjajnim rezultatima i uspehu koji su ostvarili u jakoj međunarodnoj konkurenciji. Želim da i ovaj rezultat, kao i svi prethodni, budu podsticaj da i dalje nastave da uče i osvajaju svet znanjem. Njihov uspeh je veliki podsticaj i dokaz da u obrazovanje moramo ulagati, jer Srbija ima mnogo mladih talenata koi ostvaruju zapažene rezultate u različitim oblastima i koji su svojim radom i talentom često i ispred svojih vršnjaka iz sveta - naveo je ministar, saopštilo je resorno ministarstvo.