Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković čestitao je danas učenicima postignute rezultate na Internacionalnoj konferenciji mladih naučnika prirodnih nauka koja je održana u Nju Delhiju, u Indiji, i poručio da je njihov uspeh veliki podsticaj i dokaz da se u obrazovanje mora ulagati.

- Čestitam učenicima na sjajnim rezultatima i uspehu koji su ostvarili u jakoj međunarodnoj konkurenciji. Želim da i ovaj rezultat, kao i svi prethodni, budu podsticaj da i dalje nastave da uče i osvajaju svet znanjem. Njihov uspeh je veliki podsticaj i dokaz da u obrazovanje moramo ulagati, jer Srbija ima mnogo mladih talenata koi ostvaruju zapažene rezultate u različitim oblastima i koji su svojim radom i talentom često i ispred svojih vršnjaka iz sveta - naveo je ministar, saopštilo je resorno ministarstvo.

Tara Koldžić, učenica trećeg razreda Pete beogradske gimnazije, osvojila je zlatnu medalju, Natalija Arsić i Nikola Jović, učenici drugog razreda Pete beogradske gimnazije, osvojili su bronzane medalje, a Helena Grujić, učenica trećeg razreda Gimnazije "Dušan Vasiljev" iz Kikinde, osvojila je specijalnu nagradu i prvo mesto za poster prezentaciju u oblasti fizike.

Ne propustiteDruštvoHakovan profil malog Viktora: Drama oko dečaka koji je oduševio naciju se nastavlja - Hitno se oglasio otac
Viktor Mitić
Društvo"I vi ste mi neki tata": Otac i sin Boban završili na sudu zbog bizarnog razloga, sudija je ostala bez reči!
profimedia0204970799.jpg
DruštvoMnogi vernici ne znaju ovo pravilo: Koliko dugo se čuva sveta vodica i šta obavezno treba uraditi sa starom?
Sveta Vodica
DruštvoVozači, oprez! Zatvorena zaustavna traka na ovoj deonici u smeru ka Beogradu, spremite se za gužve
auto-put Čačak Beograd