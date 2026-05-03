Interesovanje za predsezonsko letovanje u Grčkoj ove godine je izuzetno veliko, što potvrđuju i turističke agencije u kojima su brojni aranžmani već rasprodati, dok su smeštajni kapaciteti u pojedinim mestima gotovo popunjeni. Ipak, i dalje ima slobodnih apartmana u pojedinim vilama, pa oni koji još nisu odlučili gde će na odmor imaju šansu da pronađu povoljne opcije.

Najčešći putnici u predsezoni su, inače, parovi, penzioneri i porodice sa malom decom, koji žele da izbegnu letnje gužve i visoke temperature. Upravo su prijatna klima i niže cene glavni razlozi zašto se mnogi odlučuju za odmor krajem maja i početkom juna, kada su temperature idealne za uživanje, a letovanje znatno povoljnije nego u jeku sezone.

Treba, međutim, imati u vidu da su moguće dodatne gužve na granicama zbog uvođenja novog EES sistema, što može uticati na dužinu putovanja.

Jeftine destinacije za kraj maja i početak juna

Kurir je istražio neke od najjeftinijih ponuda za smeštaj u Grčkoj u predsezoni. U Sartiju se krajem maja cene za deset noći kreću od 100 do 125 evra, dok početkom juna dostižu oko 180 evra. Neos Marmaras nudi apartmane po cenama od 95 do 130 evra krajem maja i početkom juna.

Sarti je jedna od jeftinijih destinacija Foto: Shutterstock

U Asprovalti se smeštaj može pronaći već od 80 do 130 evra krajem maja, dok su cene u Stavrosu od 100 do 140 evra u istom periodu, a početkom juna od 125 do 180 evra. Toroni nudi apartmane od 85 do 125 evra krajem maja, dok početkom juna cene rastu na 140 do 170 evra.

Polihrono je među povoljnijim destinacijama, sa cenama od 80 do 110 evra krajem maja, dok u junu iznose od 100 do 160 evra. U Haniotiju se smeštaj može naći po cenama od 90 do 130 evra krajem maja, a u junu od 120 do 130 evra. Nea Flogita je već sada uglavnom rasprodata za jun, a cene su se kretale od 90 do 140 evra.

Važno je napomenuti da u navedene cene nije uračunata boravišna taksa od dva evra dnevno po smeštajnoj jedinici, koja se plaća u agenciji.

Kada se uračuna i autobuski prevoz, koji košta od 80 do 130 evra u zavisnosti od grada polaska, ukupna cena letovanja u apartmanima u Grčkoj za deset noći u predsezoni kreće se okvirno od 160 do 300 evra što ovu vrstu odmora čini jednom od najpovoljnijih opcija za uživanje na moru.

Smeštaj u Polihronu krajem maja već od 80 evra za deset noći Foto: Shutterstock