Dečak Viktor Mitić koji je oduševio Srbiju kada je počeo da hekla ćilim i za svakog novog pratioca dodaje po jednu petljicu, pokorio je internet kada je za nepunih mesec dana dobio neverovatnih 400.000 pratilaca. Ipak, njegov uspeh koji kad je u pitanju skupljanje pravih pratilaca do sada niko u Srbiji nije ostvario izgleda da je nekome smetao. Profil Viktora heklača je ugašen.

- Neko me je izgleda prijavljivao i suspendovali su mi profil, verujem da su bili ljubomorni. Jako sam tužan. Imam novi profil, ali se nadam da ćemo možda uspeti da vratimo i stari. Nastavljam da heklam naš najveći ćilim, to sigurno - rekao je tužnim glasom Viktor za RINU.

Od kako se pojavio na internetu, maleni Viktor ima ogromnu pažnju građana i javnosti. Iako ima samo 11 godina izazvao je dosta negativnih komentara koji su se mahom zasnivali na tome da dečaci ne bi trebalo da heklaju.