"JAKO SAM TUŽAN" Oglasio se mali Viktor nakon što mu je ugašen profil sa 400.000 pratilaca: Evo da li će nastaviti da hekla
Dečak Viktor Mitić koji je oduševio Srbiju kada je počeo da hekla ćilim i za svakog novog pratioca dodaje po jednu petljicu, pokorio je internet kada je za nepunih mesec dana dobio neverovatnih 400.000 pratilaca. Ipak, njegov uspeh koji kad je u pitanju skupljanje pravih pratilaca do sada niko u Srbiji nije ostvario izgleda da je nekome smetao. Profil Viktora heklača je ugašen.
- Neko me je izgleda prijavljivao i suspendovali su mi profil, verujem da su bili ljubomorni. Jako sam tužan. Imam novi profil, ali se nadam da ćemo možda uspeti da vratimo i stari. Nastavljam da heklam naš najveći ćilim, to sigurno - rekao je tužnim glasom Viktor za RINU.
Od kako se pojavio na internetu, maleni Viktor ima ogromnu pažnju građana i javnosti. Iako ima samo 11 godina izazvao je dosta negativnih komentara koji su se mahom zasnivali na tome da dečaci ne bi trebalo da heklaju.
Ali, tada se podigla prava pozitivna lavina i mnogi su stali u njegovu odbranu, a pre svih sveštenik Predrag Popović.