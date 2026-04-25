- Zemlju na kojoj danas obnavljamo stari i podižemo mladi vinograd donela je u miraz moja baba Borka. Zajedno sa mojim dedom, podigla je vinograd sopstvenim rukama, u vremenu kada se zemlji služilo. Decenijama kasnije, iako su vinogradi duž ovog puta nestali, ovaj je ostao - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.

Ona dodaje da se njen otac, Rajko Đurđević, novinar po profesiji i vinogradar po pozivu srca, vratio ovoj zemlji nakon što je napustio službu.

- Često je govorio da je vinograd "duhovna bašta i duhovni rukosad". Naš vinograd je osveštao mitropolit Amfilohije, blagosiljajući rad i naleđe predaka. Mojih dede, babe i oca više nema, ali ostao je njihov zavet - da sačuvam komad svoje zemlje, jer smo samo pod tim parčetom neba svoji i slobodni - istakla je ministarka.

Kaže da je u znam sećanja na sve njih, a u nasleđe Strahinji i Vukašinu, danas na mestu stare loze zasadila novu.