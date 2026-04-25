Iako nije zabranjen od strane nijedne avio-kompanije, njegov specifičan oblik često privlači pažnju službenika.

Putnici obično očekuju da brzo prođu kroz skener kako bi nastavili ka izlazu ili prodavnicama, ali ponekad dolazi do kašnjenja i dodatnih provera.

Razlog može biti upravo predmet koji na prvi pogled ne deluje problematično, naime špil karata, bilo da se radi o popularnim igrama poput UNA, kolekcionarskim kartama ili čak tarot špilovima.

Takvi predmeti su poslednjih godina sve češći u prtljagu, posebno među onima koji žele da provedu vreme bez interneta ili da se zabave tokom putovanja. Međutim, stručnjaci upozoravaju da njihov izgled na rendgen aparatima može izazvati sumnju.

Često završavaju na bezbednosnim proverama

Prema rečima Ijana Kejva iz Američke administracije za bezbednost u transportu (TSA), gusto spakovane karte mogu se pojaviti kao kompaktan blok na skeneru, što otežava procenu da li sadrže nešto skriveno. Upravo zbog ove "neprozirnosti" često završavaju na dodatnim proverama.

Na rendgenskim snimcima, takvi snopovi papira mogu izgledati kao tamna masa, ponekad podsećajući na predmete koji su zabranjeni ili zahtevaju detaljniji pregled, zbog čega službenici reaguju oprezno.

Da bi se izbegla kašnjenja, putnicima se savetuje da izvade špil karata iz svojih torbi i stave ih u posebnu fioku tokom bezbednosnih provera, slično onome što rade sa mobilnim telefonima ili drugim elektronskim uređajima. Ovo ubrzava proces i smanjuje mogućnost dodatnih provera.