Šta je ostalo neispričano, nije se ni dogodilo. Upravo tim pričama ova emisija daje život. Večerašnja priča je o snazi da se živi uprkos svemu. O hrabrosti da se pamti, o dostojanstvu koje opstaje čak i posle najvećeg gubitka. Gošća emisije je Slađana Stanković, raseljeno lice sa Kosova i Metohije.

Nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma i povlačenja srpske vojske i policije u junu 1999. godine, na prostoru Kosova i Metohije usledio je talas nasilja nad srpskim civilima. Mnogi su stradali, mnogi nestali, a čitave porodice zauvek su promenjene. Jedna od njih bila je porodica koja je odlučila da ostane na svom ognjištu, verujući da dom ne može da se napusti.

Verovali su da će sve najgore ostati iza njih, ali nije. U danima koji su usledili porodica je nasilno odvedena iz sela, uprkos protivljenu komšija etničkih Albanaca koji su poštovali prijatelje Srbe i delili kilogram brašna i šecera decenijama unazad. Majka i ćerka se nisu vratile, otac je preživeo najbrutalniji ratni zločin, gledajuci iživljavanje UČK terorista nad svojom suprugom i najstarijim detetom. Preživeo je ispaljeni metak, ali ne i traumu od onoga sto je video. Njihova tela pronađena su 2 godine kasnije u masovnoj grobnici.