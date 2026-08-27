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Ratko Mladić preminuo je danas, a njegov život obeležila su tri događaja koja su i danas potpuna misterija.

Pre 27 godina, Ratko Mladić ostao je bez ćerke Ane, a nekoliko meseci kasnije iz Beograda je stigla vest da je porodica njegovog vernog pratioca i šefa ličnog obezbeđenja Branimira Puhala nađena mrtva u Savskom jezeru.

U Hagu, u hotelskoj sobi, noć uoči davanja iskaza u svojstvu svedoka odbrane nađeno je telo veštaka Dušana Dunjića.

Prema zvaničnoj verziji, 24. marta 1994. godine, Ana Mladić (24) izvršila je samoubistvo očevim pištoljem u porodičnoj kući na Banovom brdu, u kojoj su u to vreme bili njeni brat i majka. U javnosti se dugo spekulisalo o motivima zbog kojih je Ana digla ruku na sebe.

Foto: Zorana Jevtić, Printscreen

Istraga o smrti nikada nije završena, a u javnosti su se pojavljivale mnogobrojne teorije o načinu na koji je nastradala, od toga da je imala tešku depresiju do navoda da je ruku na sebe digla jer ju je napastvovao Mladićev blizak prijatelj u Moskvi, koji je, doduše, kasnije tamo i nađen mrtav, sa dva metka na potiljku, što je svojevrsna poruka da je "mnogo znao i mnogo video".

Pilot JNA Slobodan Stančević, koji je za vreme rata u Bosni bio Mladićev lični kamerman, potvrdio je da je, na zahtev generala, snimao sahranu njegove ćerke.

- Mladić me je zamolio da snimam sahranu. Deo gornjeg dela kovčega bio je od stakla, i videlo se Anino lice. U jednom trenutku, Ratko je zatražio od svojih pratilaca da me podignu i da iz vazduha snimim taj stakleni deo i njegovu mrtvu ćerku. To je bilo jako bolno za sve nas - naveo je Stančević, otkrivajući jedan detalj u moru raznih tumačenja smrti Mladićeve ćerke:

Detalji ćerkine smrti

- Kad je čula pucanj, njihova prva komšinica ušla je u stan i videla da Ana leži na podu u lokvi krvi. Istrčala je da pozove policiju, a kad se ponovo vratila u tu prostoriju, pištolj više nije bio na onom mestu gde ga je ona prvi put videla. Pretpostavka je da je još neko bio u toj prostoriji sa Anom, dok se čekala policija, i da je taj neko uticao na to da ona strada".

Foto: Zorana Jevtić

Porodica šefa obezbeđenja završila na dnu jezera

Nekoliko meseci kasnije, u Beogradu je pod misterioznim okolnostima nastradala porodica Mladićevog šefa ličnog obezbeđenja Branislava Puhala, koji je iz vojske udaljen kao oficir Gardijske brigade.

Njegovi supruga i sin, star nekoliko godina, pronađeni su mrtvi u Savskom jezeru. Do danas nije poznat nijedan detalj o tome na koji način je porodica završila na dnu jezera.

Misterija smrti veštaka

Krajem oktobra 2015. godine, noć uoči unakrsnog ispitivanja pred Haškim tribunalom, u sobi hotela “Kraun plaza” u Hagu nađeno je telo sudskog veštaka, obducenta Dušana Dunjića.

Njegovo veštačenje trebalo je da ospori navode patologa i veštaka Tužilaštva o telima pronađenim u okolini Srebrenice. Profesor dr Dušan Dunjić bio je specijalista sudske medicine punih 35 godina. Bio je svedok ekspert u procesima Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, u predmetima Milana Milutinovića, Vlastimira Đirđevića, Ramuša Haradinaja i drugih, kao i u slučajevima "Glođane" i "Račak".

Duško Dunjić Foto: Printscreen YouTube

Dr Dunjić je bio rukovodilac tima za ekshumacije i identifikacije u Batajnici i šef Odeljenja za DNK identifikaciju Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije.

Jedno vreme bio je i direktor Instituta za sudsku medicinu u Beogradu, a dve decenije je bio angažovan kao sudski veštak obducent u mnogim krivičnim postupcima u Srbiji, između ostalog i u slučaju ubistva dr Zorana Đinđića. Godišnje je obavljao oko 80 sudskomedicinskih ekspertiza u slučajevima ubistava i povreda vatrenim oružjem.

Foto: Jerry Lampen / AFP / Profimedia

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, poznat kao Haški tribunal, Mladića je 2017. godine prvostepeno osudio na kaznu doživotnog zatvora zbog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici počinjenog u leto 1995. godine, a ondaje osuđen i na doživotnu robiju i drugostepenom presudom.

Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen je pravosnažno na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovečnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja tokom rata u BiH 1992-1995.

Žalbeno veće Haškog tribunala potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je Mladić proglašen krivim po deset tačaka optužnice - za učešće u genocidu u Srebrenici, progon, istrebljenje, ubistvo, deportaciju stanovništva, prisilno premeštanje stanovništva, terorisanje stanovništva, protivpravne napade na civile i uzimanje talaca.

Žalbeno veće nije usvojilo žalbu Tužilaštva da Mladić bude proglašen krivim za genocid u šest opština u BiH - Sanski Most, Vlasenica, Foča, Kotor Varoš, Ključ i Prijedor - za šta je prvostepenom presudom bio oslobođen.

Kurir.rs/ 24sedam