DA SE NIKAD NE ZABORAVI

Na današnji dan 1999. godine, tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, teško je pogođena Surdulica, u napadu koji je ostavio za sobom velike ljudske gubitke i razaranja u samom centru grada i okolnim naseljima.

NATO avijacija je oko podneva izvela napad na gusto naseljeni deo Surdulice, naselje Čubrine livade, koje se nalazi nedaleko od centra grada. Tom prilikom ispaljeno je više od deset projektila, a pogođeno je i naselje Piskavica u istočnom delu grada.

U ovom bombardovanju poginulo je 20 civila, među kojima i 12 dece, dok je više od 100 ljudi povređeno. Materijalna šteta bila je ogromna – srušeno je ili teško oštećeno preko 500 kuća, a pojedine gradske ulice gotovo su potpuno uništene, zbog čega je Surdulica dobila naziv srpska Hirošima.

Tačno u 12.10, dva od 15 NATO projektila namenjenih tog dana Surdulici i okolnim vojnim objektima, završili su usred naselja Čubrine livade, nedaleko od centra grada i naselja Piskavica.

Posebno teška razaranja zabeležena su u Zmaj Jovinoj ulici, gde su pojedine kuće porušene do temelja, dok je veliki broj objekata u okolini pretrpeo ozbiljna oštećenja. Stanovnici su nakon napada ostali bez domova, a čitava naselja bila su razorena.

Najveći broj žrtava stradao je u kući porodice Milić, gde je poginulo 15 ljudi – članovi porodice Milić i njihovi komšije koji su se u trenutku napada nalazili u podrumu, pokušavajući da se sklone od bombardovanja. Uprkos tome, kuća je pogođena i gotovo potpuno uništena.

Nažalost, ni tu nije bio kraj stradanja Surdulice. Samo mesec dana kasnije, 31. maja 1999. godine, NATO avijacija je u toku noći bombardovala Gerontološki centar, sanatorijum za plućne bolesti i pavijon u kojem su bile smeštene izbeglice iz Republike Srpske Krajine. Tom prilikom ubijeno je 20 civila, dok je 88 osoba povređeno.

Prethodno je 21. aprila u napadu NATO na izbegličko naselje u Surdulici u kome su bile smeštene srpske izbeglice iz Republike Srpske Krajine poginulo 10 izbeglica, od kojih šestoro dece. Ranjeno je 16 ljudi.