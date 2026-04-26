Arno Gujon, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Republike Srbije, prihvatio je danas poziv francuskog medija Radio Courtoisie za učešće u direktnoj debati sa evropskim parlamentarcem Sandrom Gocijem, koji u kontinuitetu iznosi negativne i neutemeljene stavove o Srbiji.

Francuski medij ponudio je format 45-minutne debate uživo, uz učešće dva novinara – jednog desne i jednog leve profilacije – kako bi se obezbedili potpuno uravnoteženi i fer uslovi. Organizator je predvideo identičan tretman za oba učesnika, uključujući jednako vreme za izlaganje i replike. Debata bi se održala na francuskom jeziku, imajući u vidu da oba sagovornika njime tečno govore. Teme debate obuhvataju ključna pitanja demokratskih procesa, individualnih sloboda, vrednosti i prava manjina u Srbiji i Evropskoj uniji – upravo one oblasti u kojima je Sandro Goci u javnosti iznosio kritike na račun Srbije.

„Odmah sam prihvatio poziv pod ovako jasno definisanim i fer uslovima. Spreman sam da već sledeće nedelje dođem u Pariz, u terminu koji gospodinu Gociju odgovara, kako bismo argumentovano i javno razgovarali o svim temama. Biće to prilika da se vidi da li će smeti da pljuje Srbiju onako kako je pljuje već mesecima, kad budem ja bio preko puta njega. Ja sam spreman i motivisan kao nikad pre“, izjavio je Gujon nakon prihvatanja debate.