Boravak u manastiru Ostrog za mladića Mihaila pretvorio se u iskustvo koje, kako kaže, nikada neće zaboraviti.

Umesto uobičajenog duhovnog mira, noć provedena u konaku donela je niz neobičnih i uznemirujućih scena, koje su, prema njegovim rečima, ostavile snažan utisak i strah među prisutnima.

Ovaj mladić tvrdi da je tokom boravka u ovoj svetinji sreo demonizovanog momka.

- Ovo je priča o tome kako sam u manastiru Ostrog noćio, a krevet do mene je bio čovek koji je demonizovan. Krenuli smo put Ostroga vozom, zima, noć ranije pada, izašli iz voza uveče i krenuli polako da se penjemo peške put Ostroga. Nismo očekivali da će nam ta noć biti bukvalno lekcija za pamćenje. Stigli smo u Ostrog, celivali smo mošti Svetog Vasilija, čitali smo akatiste, i sve je bilo u najboljem redu - počeo je priču Mihailo.

"Sveti Vasilije je uz vas"

On i njegovi prijatelji otišli su do trpezarije, a njihove prijateljice otišle su do konaka da ostave stvari.

- Vratile su se prepadnute. I kažu: "Oče, jedan čovek spava ispod kreveta." I naš duhovnik, koji nas je vodio na ta putovanja i koji je nam blagoslovio svako to putovanje, rekao je: "Opustite se, Sveti Vasilije je uz vas, čuva vas i nema čega da se plašite." Al' opet, koliko god smo mi imali tu veru u sebi, opet smo bili malo uplašeni. Otišli smo na spavanje i moj krevet je bukvalno bio krevet do njegov, tu gde je on stajao ispod - navodi.

Taj momak je pričao kako je moćniji od Svetog Vasilija i kako će sve da ih uništi.

- Spominjao je Novaka Đokovića, Zdravka Čolića, Svetog Vasilija, Svetog Mihaila... Mi smo njemu čitali molitve, on je vrištao, stavljao je ruke na uši, tražio je vodu, mi smo mu doneli osveštanu vodu, on je probao, gutao, ispljunuo i rekao: "Nemojte da mi dajete ovo, kao otrov je, treba mi obična česmovača." Znači, đavo u njemu je osetio da je to osveštana voda. Nakon toga zapalili smo tamjan, krenuli smo ga okaditi, međutim on je počeo da se guši. Napao je sveštenika koji mu je čitao molitve i uglavnom, mi smo tu noć prespavali. Sveštenik je rekao: "Ja ću biti tu budan za vas, vi spavajte, neće vam se ništa dogoditi" - prisetio se Mihailo.

Otac Predrag Popović čitao molitvu

Ujutru je taj momak spavao, zvao se, kako navodi Mihailo, Peđa.

- Mi smo otišli ujutru da celivamo opet mošti Svetog Vasilija i da se pomolimo. Taj momak je rekao da neće sa nama i da će nas čekati u konako, međutim on je pobegao. Ako se ne varam kod njega je otac Predrag Popović, čitao mu je molitvu zajedno sa sveštenikom koji je bio s nama, on je krenuo da trči niz stepenice, pao je, raskrvario je glavu i to je jedino što znam - zaključio je.