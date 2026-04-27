Umesto pod svetlima glamurozne svadbene sale i s nevestom u venčanici, njihovo "da" izgovoreno je na najneočekivanijem mestu - u bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu.

Tako se venčanje Valentine i Miroslava, koje je bilo planirano kao bajka, pretvorilo u nesvakidašnju i emotivnu priču, koju će zauvek pamtiti.

Venčanje je bilo zakazano za nedelju i trebalo je da bude održano po planu, ali je samo dan ranije došlo do nepredviđene situacije. Nevesta Valentina (37) iz Nevesinja se u subotu, 25. aprila, okliznula i slomila kuk. Nakon povrede ona je hitno zbrinuta u Javnoj zdravstvenoj ustanovi (JZU) "Srbija" u Istočnom Sarajevu, gde je i hospitalizovana, a tokom jučerašnjeg dana je i operisana.

Valentina i Miroslav Prstojević Foto: Privatna arhiva

Ipak, njen izabranik Miroslav Prstojević (37) iz Sarajeva nije želeo da odustane od zakazanog termina, te se potrudio da se venčanje održi u bolničkim uslovima. S obzirom na okolnosti, ovom paru u susret su izašli bolnica i matičar. Venčanje se održalo, ali samo uz prisustvo kumova.

Venčali se u bolnici Foto: Privatna arhiva

Nepredviđena situacija

- Svadba je bila zakazana za nedelju, sve je bilo spremno. Mlada se u subotu oko 17 časova okliznula na pločice i slomila kuk. Pala je kod kuće, a nakon toga smo je odmah odvezli u bolnicu - priča za Kurir novopečeni mladoženja Miroslav.

Valentina je dan pred svadbu slomila kuk Foto: Privatna arhiva

Povreda je bila takva da Valentina nije mogla da prisustvuje venčanju u svečanoj sali.

- Da je slomila ruku ili nogu, možda bi mogla da dođe na štakama do matičara, ali ovako mora da bude u ležećem položaju. Nije bilo nikakve šanse da prisustvuje venčanju u sali, pa smo u dogovoru s kumovima i matičarem organizovali venčanje u bolnici. Izašli su nam u susret i zahvalni smo im. Nismo želeli da odlažemo, venčanje je bilo zakazano pre pola godine, a gosti su pristizali sa svih strana - rekao je Miroslav, koji se inače bavi organizacijom svadbi i veselja.

Bidermajer hvatale medicinske sestre Foto: Privatna arhiva

U svadbenom salonu održan je ručak uz muziku, a mlada se gostima obratila putem video-poziva.

- Bilo je veoma emotivno, kako za nas mladence, tako i za goste. Neobično je, nije bila ni torta, ni prvi ples... Inače, ja se bavim organizacijom svadbi i želeo sam da napravim nešto drugačije, planirao sam i vatromet, dronove, ples... ali ovo niko nije mogao da predvidi - kaže.

Miroslav i Valentina u vezi su godinu dana Foto: Privatna arhiva

Bidermajer hvatale medicinske sestre

Miroslav i Valentina dobili su brojne poruke podrške, ipak, jedna je rasplakala mladoženju.

- Dobio sam poruku od devojke kojoj sam ranije organizovao svadbu i rođenđan. Napisala je: "Toliko si drugima ulepšavao veselja, a tvoje je ispalo prava filmska priča, koja će se godinama prepričavati" - ispričao je Miroslav.

Miroslav i Valentina dobili su brojne poruke podrške Foto: Privatna arhiva

Posebno emotivan detalj bio je bidermajer. Medicinske sestre koje su bile u noćnoj smeni prisustvovale su venčanju, a jedna od njih ga je i uhvatila.

- One su čekale da se venčanje završi i uhvatile su bidermajer, a jedna od njih se vratila kući s njim.

Upoznali su se na svadbi koju je Miroslav organizovao Foto: Privatna arhiva

Miroslav i Valentina u vezi su godinu dana, a upoznali su se na svadbi koju je on organizovao i na kojoj je ona bila gost. Iako su planovi bili drugačiji, mladenci će ovaj dan pamtiti zauvek.

Valentina je istakla da su emocije bile pomešane, od tuge zbog okolnosti, do ogromne radosti.

- Emocije su pomešane, od radosti do tuge, ali mi je srce puno što imam ovakvog čoveka pored sebe i što su moji gosti došli sa svih strana na svadbu. Tu su Nevesinje, moje rodno mesto, Trebinje, gde sam radila poslednje dve godine, Novi Sad, gde sam studirala, a moja kuma je iz Nemačke. Biću dobro, bože zdravlja, a drago mi je što su se svi veselili bez obzira na okolnosti - rekla je novopečena mlada za Kurir.

Ljubav je pronašla svoj put

Iz bolnice "Srbija" u Istočnom Sarajevu saopšteno je da je u njihovim prostorijama održano nesvakidašnje venčanje jednog para:

- U našoj bolnici zabeležen je poseban i nesvakidašnji događaj. Uprkos nepredviđenim okolnostima, ljubav je pronašla svoj put. Mlada Valentina, zbog povrede koju je zadobila dan ranije, nije bila u mogućnosti da napusti bolnicu na dan svog venčanja. Međutim, ceremonija opštinskog venčanja je ipak uspešno organizovana u bolničkim uslovima. Medicinsko osoblje je s velikim zadovoljstvom pružilo podršku ovom važnom životnom trenutku, potvrđujući još jednom da je naša misija, pored lečenja, i briga o potrebama svakog pacijenta.