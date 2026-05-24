Srpska kultura bogata je raznovrsnim tradicijama, od kojih su mnoge mlađim generacijama, posebno u urbanim sredinama, gotovo nepoznate.

Ipak, u pojedinim krajevima i dalje se neguju, naročito svadbeni običaji i oni vezani za intimne odnose, koji danas često izazivaju čuđenje.

Strndžanje

Jedan od najneobičnijih običaja je takozvano strndžanje - vid druženja koji je podrazumevao bliskost između mladića i devojaka koji nisu u vezi.

Nastao je još u vreme osmanske vlasti, a najviše je bio rasprostranjen u Negotinskoj krajini. Prema opisima, okupljanja su se organizovala u pećinama ili skrovitim mestima, uz vatru, gde su učesnici nosili maske i slobodno se družili, menjajući partnere kroz dodire, poljupce i igru. Smatra se da je ovakav običaj imao i društvenu funkciju upoznavanja mladih.



Snohačenje

Još kontroverzniji običaj bio je snohačenje, koji podrazumeva odnos između snaje i svekra. Ovaj običaj potiče iz starih slovenskih zajednica i beležen je u pojedinim delovima Srbije, poput Pomoravlja i okoline Vranja. Prema tumačenjima, nastajao je u situacijama kada bi maloletni mladić stupio u brak sa odraslom ženom, pa bi njegov otac privremeno preuzimao ulogu muža.

Ovakva praksa trajala je do punoletstva sina, a neretko su se rađala i deca iz takvih odnosa. Tragovi ovog običaja zabeleženi su i u romanu "Nečista krv" Bore Stankovića.

Danas se ovi običaji posmatraju isključivo kao deo kulturno-istorijskog nasleđa, često izazivajući polemike i različita tumačenja. Srbija je zemlja bogate tradicije i raznovrsnih običaja - dok mnogi predstavljaju dragocen deo kulturnog nasleđa, pojedini se izdvajaju po svojoj neobičnosti i potpunoj suprotnosti savremenim moralnim normama.

