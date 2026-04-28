Bodrum nije samo još jedno letovalište na turskoj obali. Nekadašnji antički Halikarnas i danas nosi prepoznatljivu energiju mesta u kojem se istorija, more i savremeni mediteranski način života susreću na prirodan način. Bele kuće spuštene ka zalivima, ulice koje vode do marine, dani koji se odvijaju između plaže i grada, kao i večeri uz more, učinili su Bodrum jednim od najpoželjnijih mesta za odmor na Egeju.

Upravo taj spoj obale, atmosfere i savremenog letovanja daje ovom delu Turske posebnu privlačnost. Bodrum istovremeno može da bude i miran i živ, opušten i sadržajan, zbog čega ga rado biraju i parovi i porodice, ali i svi oni koji žele odmor u prijatnom ambijentu, uz dobru uslugu i osećaj boravka na destinaciji sa karakterom.

U tom delu obale, u Gumbetu, nalazi se Mirada Exclusive Bodrum 5★ , hotel koji savremeni komfor uklapa u opušteni duh Egeja. Smešten je na oko 2 km od centra Gumbeta, oko 4 km od centra Bodruma i oko 45 km od aerodroma, pa pruža dobru povezanost sa gradom, a istovremeno i dovoljno mira za pravi odmor uz more.

Hotel je otvoren 2022. godine, prostire se na 30.000 m², a kompleks čine četiri zgrade – glavna zgrada, Magnolia, Bougainville i Petunia. Gostima su na raspolaganju restorani, barovi i brojni sadržaji namenjeni odmoru i rekreaciji, dok su za najmlađe obezbeđeni bazen i mini klub.

Posebnu vrednost boravku daje sopstvena plaža, koja je jednim delom peščano-šljunkovita, a jednim delom ponton. Ležaljke i suncobrani dostupni su bez doplate, pa je boravak uz more jednostavan i opušten, upravo onakav kakav se od Bodruma i očekuje.

Sve smeštajne jedinice imaju balkon ili terasu, klima-uređaj, SAT LCD TV, sef, mini-bar, ketler, fen za kosu i besplatan Wi-Fi internet. U ponudi su komforne standardne sobe, sobe sa terasom, porodične sobe, više tipova suite jedinica, kao i prostranije premium i royal opcije za goste koji žele više prostora i dodatni komfor. Deo soba nalazi se u glavnoj zgradi, dok su pojedine kategorije smeštene u objektima Magnolia, Bougainville i Petunia, u zavisnosti od tipa sobe.

Usluga u hotelu je na bazi Ultra All Inclusive koncepta i obuhvata doručak, ručak, večeru i kasnu večeru po principu samoposluživanja, uz izbor više jela u skladu sa hotelskim pravilima. U koncept su uključene užine, sladoled, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Gostima su na raspolaganju glavni restoran, poslastičarnica i nekoliko à la carte restorana – Fish, Turkish, Italian i Snack – kao i Lobby Bar, Pool Bar, Beach Bar, Wellness Bar, Lounge Bar i Arena Bar.

Kada je reč o sadržajima, hotel nudi otvoreni i zatvoreni bazen, aerobik, aqua aerobik, fitnes centar, animaciju i uživo muziku određenim danima. Gosti mogu bez doplate da koriste teretanu, dok su u okviru spa zone dostupni spa centar, sauna i tursko kupatilo.

Mirada Exclusive Bodrum 5★ posebno će prijati gostima koji žele moderan hotel uz more, u delu Bodruma koji omogućava i opuštanje i lak pristup gradu. Boravak ovde ne svodi se samo na komfor hotela, već i na osećaj da ste na obali koja ima svoju priču, svoj izgled i svoju atmosferu.

