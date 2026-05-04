U želji da nekome ulepša važan životni trenutak, jedna Nada iz Beograda pokrenula je akciju sa željom da jednoj maturantkinji pokloni priliku da zasija na svoj poseban dan.

Njena humana ideja donosi nadu da će devojčica koja nema mogućnosti za pripreme za maturu ipak poseban dan dočekati u punom sjaju.

- Ove godine želim da obradujem jednu devojčicu koja nema mogućnosti da se pripremi za maturu onako kako zaslužuje. Poklanjam kompletno sređivanje, šminku i nokte, da zablista tog posebnog dana i oseća se prelepo i samouvereno - napisala je Nada na Fejsbuku.

"Hajde da napravimo lepu priču"

Njen status objavljen je u grupi "Moja leva obala".

- Ako poznajete neku devojčicu kojoj bi ovo značilo, javite mi se u poruci. Takođe, napišite u komentarima ili podelite objavu kako bi što više ljudi videlo i kako bismo zajedno pronašli nekoga kome će ovo zaista ulepšati maturu - navela je ona i dodala:

Nada poklanja maturantkinji sređivanje za matursko veče Foto: Printscreen Facebook

- Ukoliko neko ima ideju kako još možemo doprineti da joj taj dan bude još lepši slobodno pišite, svaka pomoć i ideja su dobrodošli. Hajde da zajedno napravimo jednu lepu priču.

Nadina objava izazvala je pozitivne reakcije.