Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ističe značaj odgovorne upotrebe bespilotnih vazduhoplova, ukazujući da njihove operacije predstavljaju važan segment bezbednosti celokupnog vazdušnog saobraćaja.

U sklopu redovnih aktivnosti na promovisanju bezbednosti u vazduhoplovstvu, Direktorat je pripremio promotivni video koji ističe ključne aspekte bezbedne i odgovorne upotrebe bespilotnih vazduhoplova u Republici Srbiji, kao i moguće posledice nepoštovanja propisa, uključujući i kaznene odredbe. Video materijal je dostupan na zvaničnoj internet stranici Direktorata na www.cad.gov.rs.

Dinamičan razvoj ove oblasti vazdušnog saobraćaja i svakodnevni porast obima upotrebe bespilotnih vazduhoplova dodatno naglašavaju potrebu za odgovornim ponašanjem operatera i poštovanjem propisa.

U Republici Srbiji beleži se kontinuiran rast broja operacija bespilotnih vazduhoplova – više od 3000 građana položilo je ispit za operatere, registrovano je preko 850 bespilotnih vazduhoplova, dok više od 120 operatera aktivno realizuje svoje aktivnosti u skladu sa odobrenjima za letenje koje izdaje Direktorat.

Operateri bespilotnih vazduhoplova treba da budu svesni potencijalnih rizika i preduzmu sve neophodne mere za njihovu kontrolu i ublažavanje, što uključuje informisanost, detaljnu pripremu pred let, osmatranje operativnog okruženja, kao i poštovanje regulative i operativnih ograničenja u vazdušnom prostoru.

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije kontinuirano radi na promovisanju i unapređenju bezbednosne kulture vazduhoplovne zajednice, odgovorne i savesne upotrebe bespilotnih vazduhoplova, podsećajući da je bezbednost vazdušnog saobraćaja na prvom mestu.