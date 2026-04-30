Slušaj vest

U okviru ciklusa intenzivne obuke artiljerijskih jedinica Vojske Srbije, na poligonu "Pasuljanske livade" realizovana su taktička uvežbavanja i bojeva gađanja, na kojima su učešće uzeli divizioni iz sastava brigada Kopnene vojske.

Aktivnosti na poligonu su realizovane sa ciljem održavanja i unapređenja osposobljenosti profesionalnog sastava i borbene gotovosti jedinica za pružanje vatrene podrške manevarskim snagama Vojske Srbije u operacijama. Po ciljevima na različitim daljinama dejstvovano je iz modernizovanih samohodnih haubica 122 mm i vučnih top-haubica 152 mm.

U uslovima koji simuliraju realnu borbenu situaciju, uvežbavan je rad artiljerijskih baterija prilikom izvođenja marša i posedanja vatrenog položaja i osmatračnice, pripreme i izvršenja artiljerijskog gađanja i napuštanja vatrenog položaja, uz primenu mera maskiranja i zaštite od izviđanja iz vazduha.

Foto: Ministarstvo odbrane

Proveravano je i poznavanje pravila upotrebe artiljerijskih oruđa i sistema i načela upotrebe artiljerijskih jedinica na savremenom bojištu, a ostvareni rezultati potvrdili su visok nivo osposobljenosti profesionalnog sastava i jedinica za realizaciju namenskih zadataka.

Stalna obuka, taktička uvežbavanja, vežbe i bojeva gađanja ključni su za očuvanje visoke osposobljenosti posluga artiljerijskih oruđa, a time i za ukupne sposobnosti jedinica za pružanje pouzdane, precizne i snažne vatrene podrške, i zato se obuka, kao težišni zadatak, sprovodi kontinuirano tokom cele godine.

Kurir.rs

