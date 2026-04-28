Mladić iz Kraljeva, Marko Steić (36) nestao je pre četiri dana, 24. aprila, a pretpostavlja se da se nalazi na Kosovu, potvrdila je njegova porodica.

Kako dodaju, njegova želja je bila da postane iskušenik u manastiru na Kosovu, te je 24. aprila ušao u autobus "Kolašin prevoz" koji polazi iz Kraljeva u 09.15 časova i prema redu vožnje stiže u Kosovsku Mitrovicu u 12.30 časova.

Njegov ulazak na Kosovo, kako je potvrdila porodica koja je slučaj prijavila i kosovskoj policiji, registrovan je na graničnom prelazu Jarinje tog dana u 11 časova.

Međutim, od tada porodica o njemu nema nikakvu informaciju, a potvrđuju da on nije imao lični prtljag ni mobilni telefon kod sebe tog dana.

Porodica apeluje na sve, ukoliko imaju bilo kakve informacije o njemu i njegovom kretanju, da ih i prijave policiji.

A apel građanima za pomoć ukoliko imaju bilo kakve informacije, uputila je i  policija, koja je danas krenula u potragu za ovim licem. Njima je nestanak prijavljen jutros, a utvrđeno je da je njegov ulazak registrovan na prelazu Jarinje 24. aprila u 11 časova.

- Porodica je prijavila slučaj, mi smo pronašli podatak da je on prešao Jarinje 24. aprila u 11 časova. Od tada nemaju informaciju o njemu, tužilac je naredio da se krene u potragu i otvoren je slučaj ‘nestalo lice' - kazao je Erduan Balići iz kosovske policije. 

Kurir.rs/Kossev

Ne propustiteDruštvoNestao Luka (21) iz Šapca! Poslednji put viđen pre dva dana u Novom Sadu, porodica moli za bilo kakvu informaciju! (FOTO)
Luka Bogićević nestao u Novom Sadu
DruštvoNestao Rus (18) u Beogradu! Njegov otac potvrdio za "Kurir": "Telefon mu je ugašen, nemamo nikakve informacije", evo gde je poslednje viđen (FOTO)
IMG-20241008-WA0000.jpg
DruštvoNESTAO MLADIĆ (23) IZ ČAČKA! Porodica Plavšić prijavila nestanak: "Očajni smo! On je dobro dete, primetili smo poslednjih dana..."
1716797411cacaknestaomomakfotorina.jpg
DruštvoNESTAO MLADIĆ (21) IZ NOVOG SADA Ostavio mobilni i pare, majka plače: Radio je, studirao...
3810927-untitled4-ls.jpg