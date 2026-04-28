Mladić iz Kraljeva, Marko Steić (36) nestao je pre četiri dana, 24. aprila, a pretpostavlja se da se nalazi na Kosovu, potvrdila je njegova porodica.

Kako dodaju, njegova želja je bila da postane iskušenik u manastiru na Kosovu, te je 24. aprila ušao u autobus "Kolašin prevoz" koji polazi iz Kraljeva u 09.15 časova i prema redu vožnje stiže u Kosovsku Mitrovicu u 12.30 časova.

Njegov ulazak na Kosovo, kako je potvrdila porodica koja je slučaj prijavila i kosovskoj policiji, registrovan je na graničnom prelazu Jarinje tog dana u 11 časova.

Međutim, od tada porodica o njemu nema nikakvu informaciju, a potvrđuju da on nije imao lični prtljag ni mobilni telefon kod sebe tog dana.

Porodica apeluje na sve, ukoliko imaju bilo kakve informacije o njemu i njegovom kretanju, da ih i prijave policiji.

A apel građanima za pomoć ukoliko imaju bilo kakve informacije, uputila je i policija, koja je danas krenula u potragu za ovim licem. Njima je nestanak prijavljen jutros.

- Porodica je prijavila slučaj, mi smo pronašli podatak da je on prešao Jarinje 24. aprila u 11 časova. Od tada nemaju informaciju o njemu, tužilac je naredio da se krene u potragu i otvoren je slučaj ‘nestalo lice' - kazao je Erduan Balići iz kosovske policije.