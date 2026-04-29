Saobraćaj se odvija umerenim intenzitetom, uz povremena usporenja na deonicama gde su u toku radovi, a mestimična kiša može otežavati vožnju, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.

Oprez je neophodan na deonicama kroz planinske predele, kao i duž Ibarske, Đerdapske i Dunavske magistrale, gde su mogući odroni zemlje i kamena.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila na putničkim i na teretnim terminalima graničnih prelaza.

Kurir.rs/Beta

