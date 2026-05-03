Koliko mora da važi pasoš za ulazak u Grčku

Mnogi građani Srbije pred letnju sezonu i odlazak na more nalaze se u istoj nedoumici da li je njihov pasoš dovoljno "dug" da bez problema pređu granicu i uđu u Grčku, posebno ako putuju kolima. Iako se često pominju različita pravila, dileme dodatno podgrevaju iskustva sa aerodroma i saveti sa interneta.

Jedan korisnik na Redditu upravo je pokrenuo ovu temu pitanjem:

- Koliko mora da mi važi pasoš da bih putovao u Grčku kolima? Znam da aviokompanije traže da pasoš traje još najmanje par meseci, ali me zanima da li to zahtevaju sve države u EU ili ne. Da li će me pustiti ukoliko mi pasoš važi još 30 dana?

U komentarima su usledila upozorenja drugih korisnika, koji tvrde da se sa kratkim rokom važenja pasoša ne treba kockati:

- Mislim da te niko neće pustiti u zemlju gde ti pasoš važi kraće nego što smeš zakonski da ostaneš, obično svi traže minimum tri ili šest meseci. Tako da je bolje vaditi novi.

Objava koja je ponovo otvorila polemiku oko važenja pasoša za Grčku Foto: Redit Printscreen

Zvaničan odgovor se nalazi na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Jasno je naglašeno da je Grčka deo Šengenskog prostora i da državljanima Srbije sa biometrijskim pasošem nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci, ali uz važan uslov, putna isprava mora da važi najmanje tri meseca od datuma planiranog napuštanja Grčke.

Ministarstvo dodatno savetuje putnike da ne ostavljaju dokumenta i vrednosti u vozilu tokom turističke sezone, kada su gužve i krađe češće.

Slična upozorenja dolaze i sa stranice "Grčka info", gde navode da svake godine veliki broj turista postavlja isto pitanje, da li je problem ako pasoš ističe za mesec dana. Odgovor je nedvosmislen - prema bezviznom režimu, pasoš mora važiti najmanje tri meseca od planiranog povratka u Srbiju.