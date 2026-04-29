Srbija dobija novi pasoš, a uz brojne bezbednosne stavke ono što privlači jeste da će dosadašnju bordo nijansu korica zameniti burgundi crvena boja! Kakva je to boja, ima li neku posebnu simboliku, odakle potiče ime?

Za početak - nije slučajno izabran estetski detalj. Boja pasoša u međunarodnim odnosima predstavlja vizuelnu diplomatiju. U svetu postoje četiri osnovne boje pasoša crvena, plava, zelena i crna, a burgundi je tipična za zemlje Evropske unije i one koje teže članstvu.

Sama reč burgundi dolazi od imena francuske istorijske regije Burgundije. Oblast je oduvek bila poznata po vrhunskim vinima, naročito onim tamnocrvenim od sorte pino noir. Vekovima su ova vina bila sinonim za luksuz i kvalitet, ali u svakodnevni jezik ušla su kroz svoju boju.

Ovako će izgledati korice, samo u boji Foto: Printscreen

Burgundi je ime dobila upravo po karakterističnom tonu dragocenih vina ove regije, koja su već u srednjem veku važila za izuzetno prestižna u Evropi. Dakle, kada govorimo o burgundi pasošu, govorimo o dokumentu obojenom u nijansu vina koje su pili kraljevi.

Krećući se u spektru od duboke crvene ka ljubičastoj, ova boja simboliše ozbiljnost, stabilnost i autoritet. Za razliku od jarkocrvene koja asocira na akciju, burgundi deluje smirenije, sofisticiranije i nosi konotacije moći, ambicije i bogatstva.

Osim vizuelnog, novi pasoš donosi i revolucionarni iskorak u oblasti bezbednosti. Korice će se izrađivati od skiverteks sigurnosnog materijala sa UV zaštitom. Stranice knjižnog bloka izrađuju se od zaštićene hartije sa multitonskim vodenim znakom čiji je motiv Beli anđeo, elektrotajpom i plasiranom sigurnosnom niti.