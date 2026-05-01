Milena prodaje vikendicu s placem za 14.000€: Ispred kuće bunar, asfalt, novi krov, ali ima jednu manu FOTO
Sve veća potražnja za jeftinim nekretninama u ruralnim krajevima dovela je do prave navale na kuće i vikendice koje koštaju koliko i polovan automobil.
Ipak, oglasi koji na prvi pogled deluju primamljivo često kriju dodatne troškove i ozbiljna ulaganja, što kupce stavlja pred dilemu, da li se isplati upustiti u takvu avanturu.
Trend kupovine seoskih kuća poslednjih godina ne jenjava. Najčešći kupci su ljudi iz gradova koji traže beg od gužve i zagađenja, ali i mlađe porodice i povratnici iz inostranstva koji žele jeftin početak. Ipak, stručnjaci upozoravaju da niska cena gotovo uvek znači dodatna ulaganja, od renoviranja do uvođenja osnovne infrastrukture poput struje, vode i kupatila.
Jedan oglas iz Fejsbuk grupe "Kuće do najviše 20.000 eura" posebno je privukao pažnju i izazvao brojne reakcije. Reč je o vikendici u selu Dragovo, nedaleko od Rekovca, koja se prodaje za 14.000 evra.
Oglas koji je oduševio mnoge
Prema opisu, vikendica ima oko 42 kvadrata i nalazi se na placu od 12 ari, uz asfaltiran prilaz i uredne papire. Spolja je, kako se navodi, renovirana, urađeni su krov, oluci i trotoar, dok u dvorištu postoji bunar.
Ipak, jedna od mana ovog objekta je što nema struju ni kupatilo, a unutrašnjost zahteva dodatno sređivanje.
Vlasnik naglašava da cena nije fiksna i da postoji mogućnost dogovora, ali je jasno da će budući kupac, pored kupovine, morati da uloži dodatni novac i vreme kako bi vikendicu doveo u stanje pogodno za život ili odmor. Naglasio je da se selo nalazi na 10 kilometara id Rekovca, 40 od Kragujevca i 30 od Jagodine.
Sve o selu Dragovo
Selo Dragovo, smešteno u srcu netaknute prirode, odiše mirom i autentičnim seoskim pejzažima koji sve ređe mogu da se pronađu. Okruženo blagim brdima, gustim šumama i livadama koje u proleće i leto eksplodiraju u bojama, ovo mesto predstavlja pravu oazu za ljubitelje prirode i tišine. Čist vazduh, cvrkut ptica i odsustvo gradske buke čine Dragovo idealnim begom za sve koji žele da uspore i ponovo se povežu sa prirodom.