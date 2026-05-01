Slušaj vest

Ipak, oglasi koji na prvi pogled deluju primamljivo često kriju dodatne troškove i ozbiljna ulaganja, što kupce stavlja pred dilemu, da li se isplati upustiti u takvu avanturu.

Trend kupovine seoskih kuća poslednjih godina ne jenjava. Najčešći kupci su ljudi iz gradova koji traže beg od gužve i zagađenja, ali i mlađe porodice i povratnici iz inostranstva koji žele jeftin početak. Ipak, stručnjaci upozoravaju da niska cena gotovo uvek znači dodatna ulaganja, od renoviranja do uvođenja osnovne infrastrukture poput struje, vode i kupatila.

Jedan oglas iz Fejsbuk grupe "Kuće do najviše 20.000 eura" posebno je privukao pažnju i izazvao brojne reakcije. Reč je o vikendici u selu Dragovo, nedaleko od Rekovca, koja se prodaje za 14.000 evra.

Oglas koji je oduševio mnoge

Oglas za prodaju vikendice za 14.000 evra Foto: Printscreen/ Facebook/ Kuće do najviše 20.000 eura

Prema opisu, vikendica ima oko 42 kvadrata i nalazi se na placu od 12 ari, uz asfaltiran prilaz i uredne papire. Spolja je, kako se navodi, renovirana, urađeni su krov, oluci i trotoar, dok u dvorištu postoji bunar.

Ipak, jedna od mana ovog objekta je što nema struju ni kupatilo, a unutrašnjost zahteva dodatno sređivanje.

Vlasnik naglašava da cena nije fiksna i da postoji mogućnost dogovora, ali je jasno da će budući kupac, pored kupovine, morati da uloži dodatni novac i vreme kako bi vikendicu doveo u stanje pogodno za život ili odmor. Naglasio je da se selo nalazi na 10 kilometara id Rekovca, 40 od Kragujevca i 30 od Jagodine.

1/5 Vidi galeriju Vikendica na prodaju za 14.000 evra Foto: Printscreen/ Facebook/ Kuće do najviše 20.000 eura

