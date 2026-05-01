Sve veća potražnja za jeftinim nekretninama u ruralnim krajevima dovela je do prave navale na kuće i vikendice koje koštaju koliko i polovan automobil.

Ipak, oglasi koji na prvi pogled deluju primamljivo često kriju dodatne troškove i ozbiljna ulaganja, što kupce stavlja pred dilemu, da li se isplati upustiti u takvu avanturu.

Trend kupovine seoskih kuća poslednjih godina ne jenjava. Najčešći kupci su ljudi iz gradova koji traže beg od gužve i zagađenja, ali i mlađe porodice i povratnici iz inostranstva koji žele jeftin početak. Ipak, stručnjaci upozoravaju da niska cena gotovo uvek znači dodatna ulaganja, od renoviranja do uvođenja osnovne infrastrukture poput struje, vode i kupatila.

Jedan oglas iz Fejsbuk grupe "Kuće do najviše 20.000 eura" posebno je privukao pažnju i izazvao brojne reakcije. Reč je o vikendici u selu Dragovo, nedaleko od Rekovca, koja se prodaje za 14.000 evra.

Oglas koji je oduševio mnoge

Oglas za prodaju vikendice za 14.000 evra
Oglas za prodaju vikendice za 14.000 evra Foto: Printscreen/ Facebook/ Kuće do najviše 20.000 eura

Prema opisu, vikendica ima oko 42 kvadrata i nalazi se na placu od 12 ari, uz asfaltiran prilaz i uredne papire. Spolja je, kako se navodi, renovirana, urađeni su krov, oluci i trotoar, dok u dvorištu postoji bunar.

Ipak, jedna od mana ovog objekta je što nema struju ni kupatilo, a unutrašnjost zahteva dodatno sređivanje. 

Vlasnik naglašava da cena nije fiksna i da postoji mogućnost dogovora, ali je jasno da će budući kupac, pored kupovine, morati da uloži dodatni novac i vreme kako bi vikendicu doveo u stanje pogodno za život ili odmor. Naglasio je da se selo nalazi na 10 kilometara id Rekovca, 40 od Kragujevca i 30 od Jagodine.

Vikendica na prodaju za 14.000 evra Foto: Printscreen/ Facebook/ Kuće do najviše 20.000 eura

Sve o selu Dragovo

Selo Dragovo, smešteno u srcu netaknute prirode, odiše mirom i autentičnim seoskim pejzažima koji sve ređe mogu da se pronađu. Okruženo blagim brdima, gustim šumama i livadama koje u proleće i leto eksplodiraju u bojama, ovo mesto predstavlja pravu oazu za ljubitelje prirode i tišine. Čist vazduh, cvrkut ptica i odsustvo gradske buke čine Dragovo idealnim begom za sve koji žele da uspore i ponovo se povežu sa prirodom.

