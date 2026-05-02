Tokom rata u Bosni i Hercegovini, u borbama su, pored domaćih snaga, učestvovali i dobrovoljci iz Rusije, koji su se priključivali Vojsci Republike Srpske.

Aleksandra, ćerka jednog od njih, ovih dana boravila je u Višegradu gde je snimila poruku:

- Ja sam ćerka ruskog dobrovoljca, Aleksandra Kravčenka, koji je ratovao za ovu zemlju, za ovu srpsku zemlju. Ja sam ponosna na svog oca, moj otac je heroj!" - rekla je lepa Aleksandra, a njena poruka naišla je na veliki broj pozitivnih komentara.

Korisnici društvenih mreža pisali su: "Ti i tvoja porodica ste moja porodica", "Živa nam bila, lepotice naša", kao i "Srpska zemlja je i tvoja zemlja".

Mnogi su isticali emotivnu snagu njenog obraćanja, ali i simboliku njenog dolaska.

Ove godine, međutim, njen otac nije bio prisutan 21. aprila u Višegradu na obeležavanju Dana ruskih dobrovoljaca. Kako je ranije Aleksandar Kravčenko rekao za portal Detektor.ba njemu je ulazak u BiH zabranjen zbog procene da predstavlja bezbednosni rizik.

Obeležavanje je održano na vojnom groblju iznad grada, gde se svake godine polaže cveće i služi pomen poginulim ruskim dobrovoljcima.

Istovremeno, zabrane ulaska u BiH za pojedine osobe nisu novost. Tokom prethodnih godina slične mere odnosile su se i na pojedine javne ličnosti, među kojima su Miloš Ković i Goran Petronijević, dok je ulazak bio zabranjen i lideru "Noćnih vukova" Aleksandru Zaldostanovu.

Ipak, slučaj Aleksandra Kravčenka prate i određene kontroverze.