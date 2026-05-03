Slušaj vest

Na putovanju koje je za Vladimira trebalo da bude upoznavanje Malte, isplivala je mnogo dublja i ličnija priča o detinjstvu i sećanjima koja ga i danas prate.

Na mestu koje zauzima posebno mesto u njegovoj prošlosti on se suočio sa uspomenama i bolom.

Poznati influenser Vladimir Zvekić Veselin objavio je video sa Malte koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.

- Prvi put sam na Malti, a evo zašto sam i došao. Trenutno se nalazim na mestu koje mi je promenilo život, i to ne baš na pozitivan način. Evo i priče koja možda može da bude podstrek svima koji prolaze ili su prošli kroz isto ili slično. Nikada vam nisam detaljno pričao o svom odrastanju i detinjstvu. Elem, Malta ima posebno mesto u mom srcu jer je trebalo da živim ovde sa majkom i sestrom - počeo je priču ovaj mladić.

Vladimir Zvekić Foto: Printscreen TikTok

Njegovi roditelji bili su razvedeni, on je živeo sa majkom i bakom, a sestra sa ocem i dedom.

"Jednog jutra majke nije bilo"

- Nismo baš imali resursa ni za osnovno. Bila je to borba za hleb, ali bukvalno smo išli kod komšije da pitamo da nam da pola vekne hleba, a meni to nije bilo toliko strašno jer sam bio sa majkom i bakom. Međutim, jednog jutra majke nije bilo. I ne pretvaram ovo u patetiku, odmah da se ogradim. Samo sam transparentan na ovom internetu jer je malo iskrenih i realnih ljudi sa kojima možemo da saosećamo. Moja majka je dobila priliku da ode na Maltu i radi tamo. I sve se desilo u jednom danu - ispričao je on i dodao:

- Otišla je bez ičega, ali i bez pozdrava.Tada sam imao 8 godina i mislio sam da nas je majka napustila. Ona nas je kontaktirala čim se snašla, a ja sam u međuvremenu prešao da živim sa tatom i sestrom jer je baka bila polupokretna i morala je kod tetke. I svaki put kada bi majka pozvala, ja sam negodovao i odbijao da komuniciram sa njom. Vratila se posle 2 godine, i život je ponovo dobio smisao. Čak su i ona i tata planirali da se pomire, preselili smo se svi zajedno, počeli da radimo na papirima za Maltu, i nedugo nakon njenog povratka, poginula je u saobraćajnoj nezgodi. Sestra i ja smo ponovo ostali bez majke, ali ovaj put zauvek.

Majka mu je, kako navodi, pričala lepe stvari o Malti.

"Pronalazim smisao i utehu čak i u ovom bolu"

- Radila je u nekom hotelu, pokazivala gde je živela, a ja sam želeo da dođem ovde kako bih se i na ovaj način upoznao sa njom i oprostio u isto vreme. Čudan je ovo život. Nemojte me pogrešno shvatiti, ali pronalazim smisao i utehu čak i u ovom bolu. Jer mi je jasan pokazatelj koliko zapravo umem da volim i koliko sam bio voljen. I šta da kažem osim da je blagoslov imati roditelje koji te bezuslovno vole, i neka vam ovaj video bude podsetnik da ih pozovete i kažete im koliko vam znače. Jer nekad bude kasno, a mislimo da imamo još vremena. A ukoliko ih nemate, želim vam da pronađete makar jednu osobu koja će vas voleti bezuslovno - zaključio je on.