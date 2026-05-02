Srbi su kroz istoriju mnogo puta pokazali da ni u najtežim trenucima ne gube ono po čemu su nadaleko poznati - smisao za humor.

Tako je bilo i tokom NATO bombardovanje SR Jugoslavije, kada su se, uprkos sirenama, strahu i razaranju, ljudi snalazili kako su znali - pa i kroz šalu.

Jedan od takvih trenutaka, koji se danas ponovo deli na društvenim mrežama, dolazi iz sela Buđanovci, mesta gde je 1999. godine oboren čuveni američki "nevidljivi" avion F-117.

Na snimku, novinar kroz osmeh pita meštanina:

"Imate li delova od ovog nevidljivog aviona, pošto je to ovde glavni biznis?"

Odgovor koji je usledio i danas se prepričava:

"Imamo, kako da nemamo, to svako ima ovde, evo i u džepu nosim. Evo, evo ga."

Čovek zatim teatralno pretura po džepu i iz džepa izvadi - ništa!

Novinar uz smeh konstatuje: "Pa znači i dalje je nevidljiv."

A domaćin spremno dodaje: „Da, da, nevidljiv je, evo pogledajte."

Na pitanje koliko košta, odgovora:

"10 dinara, samo za vas 10 dinara, nije skupo."

"Pala cena?", pita novinar.

"Pala, pala... pao je avion, pala je cena", zaključuje sagovornik, bez trunke oklevanja.

Iza ove šale krije se svima dobro znan događaj, koji je odjeknuo i širom sveta.

Obaranje F-117 u Buđanovcima tokom NATO bombardovanje SR Jugoslavije i danas važi za jedan od najzanimljivijih događaja tog perioda, upravo zato što je srušen avion koji je godinama smatran "nevidljivim".

Avion je pogođen 27. marta 1999. godine, u akciji jedinica protivvazdušne odbrane Vojske Jugoslavije. Posebnu simboliku ovom događaju daje činjenica da je korišćen sovjetski raketni sistem S-125 Neva, tehnološki star nekoliko decenija, kojim je oboren tada jedan od najmodernijih američkih borbenih aviona.

Komandant jedinice bio je Zoltan Dani, čije se ime kasnije vezivalo upravo za ovaj događaj.

Američki F-117 bio je poznat po tehnologiji "stealth", odnosno smanjene uočljivosti za radare, zbog čega je u javnosti cesto nazivao "nevidljivim".

Ipak, upravo kod Buđanovaca pokazalo se da nije i neuhvatljiv.

Prema dostupnim informacijama, srpska PVO je koristila taktiku kratkog uključivanja radara, kako bi izbegla otkrivanje i uspela da locira cilj.

Avion je pogođen sa dve rakete i oboren, a pilot Dejl Zelko uspeo je da se katapultira i kasnije je spašen u akciji a-*meričkih snaga.

Ovaj događaj imao je veliki odjek u svetu, jer je to bio prvi slučaj u istoriji da je oboren jedan stelt avion, što je dovelo u pitanje dotadašnje procene o njegovoj "nevidljivosti".

Nakon pada, delovi aviona završili su po okolnim njivama i selima, a stanovnici su ih zaista pronalazili i čuvali kao svojevrsnu zanimljivost iz ratnog perioda. Upravo iz tih scena nastale su i brojne anegdote i šale koje se i danas prepričavaju.

Pilot potpukovnik Dejl Zelko oboren '99. godine kod Buđanovaca i Zoltan Deni Foto: Profimedia