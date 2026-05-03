Roditelji, decu školujete za zanimanja koja nestaju! Na udaru programeri, knjigovođe, pravnici... (SPISAK)
Pod naletom veštačke inteligencije neka zanimanja koja su decenijama važila za siguran izbor polako odlaze u istoriju.
Administrativni radnici, operateri za unos podataka, agenti u kol-centru, pa čak i junior programeri i marketing asistenti - sve su to poslovi koje algoritmi već danas obavljaju brže, jeftinije i bez pauze, zbog čega će potreba za ljudima u tim oblastima nastaviti naglo da opada.
I dok se u susret Prvom maju, Međunarodnom prazniku rada, tradicionalno govori o pravima radnika i sigurnosti zaposlenja, realnost modernog tržišta rada nikada nije bila neizvesnija.
U takvoj realnosti hiljade studenata ove godine diplomira na fakultetima koji ih pripremaju za poslove koje AI već preuzima.
Prema procenama Goldman Saksa, čak 300 miliona stalnih radnih mesta širom sveta izloženo je automatizaciji, dok će dve trećine zanimanja u SAD biti pogođeno u određenoj meri.
Zbog toga, kako navodi Forbs, mnoge fakultetske diplome gube ekonomsku vrednost brže nego što univerziteti stižu da ažuriraju programe.
- Primena veštačke inteligencije već je vidljiva u različitim sektorima - u medicini, gde se koristi za analizu rendgenskih snimaka i podršku dijagnostici, u korisničkoj podršci putem četbotova koji rešavaju veliki deo standardnih upita, u proizvodnji, optimizacijom procesa i prediktivnim održavanjem, jer mašine "javljaju" kvar pre nego što se desi, u obrazovanju, preko AI tutora, u HR sektoru, gde pomaže u filtriranju prijava, kao i u marketingu, za generisanje sadržaja i SEO optimizaciju - objašnjava za Kurir Tatjana Vidaković iz kompanije "Infostud".
Dodaje da podaci sa Infostudovog sajta Helloworld.rs pokazuju da je potražnja za AI stručnjacima porasla za oko 80 odsto u 2025. godini u odnosu na 2024.
- Iako u apsolutnim brojkama to još uvek nije veliki obim (oko 350 oglasa), trend je jasan i dugoročan - kaže Vidakovićeva.
Dodaje da zanimanja neće nestati preko noći, ali će se znatno transformisati.
- Promene će biti najizraženije kod poslova koji su rutinski, ponavljajući i zasnovani na jasno definisanim pravilima. Primera radi, kol-centri i korisnička podrška - AI sistemi već danas rešavaju više od 70 odsto standardnih pitanja, dok se uloga ljudi pomera ka kompleksnijim situacijama. Slično je i sa administrativnim poslovima i unosom podataka, gde alati automatski obrađuju dokumenta i smanjuju potrebu za manuelnim radom - kaže ona.
Ugrožena zanimanja zbog AI
- junior programeri
- prevodioci
- kol-centri i korisnička podrška
- administrativni poslovi i unos podataka
- osnovno knjigovodstvo
- rutinski pravni poslovi
- marketing na operativnom nivou
- proizvodni i fabrički poslovi
- novinari
Na udaru će biti i osnovno knjigovodstvo, jer softveri već sada automatizuju vođenje knjiga, fakturisanje i obračun poreza, dok će se potražnja pomeriti ka finansijskim analitičarima i savetnicima.
- Tu su i rutinski pravni poslovi, jer AI može brzo da pregleda ugovore i pronađe rizične klauzule, kao i marketing na operativnom nivou, gde generisanje sadržaja sve više preuzima AI. Vrednost se pomera ka strategiji, brendiranju i kreativnim konceptima. Ugroženi su i pojedini proizvodni poslovi, jer automatizacija i robotika preuzimaju repetitivne zadatke - objašnjava ona i dodaje:
- Suštinski, AI ne eliminiše cele profesije, već ukida rutinski deo posla. Najugroženiji su oni čiji se rad može lako standardizovati i ponavljati bez mnogo varijacija.
Informatičar Ivan Điković kaže za Kurir da zanimanja neće nestati, ali će u mnogima biti potrebno manje ljudi.
- Na udaru su, pre svega, junior programeri, jer će manji broj ljudi pomoću AI moći da uradi isti posao. Slično važi i za prevodioce - produktivnost raste, ali broj potrebnih radnika opada. Manje ljudi biće potrebno i u novinarstvu i administraciji - kaže Điković.
Koje veštine razvijati
Rad sa AI alatima: Važno je razumeti kako AI funkcioniše i kako se koristi u poslu. Osnovna digitalna i AI pismenost postaje minimum.
Analitičko razmišljanje i rešavanje problema: AI daje odgovore, ali ne postavlja prava pitanja. Ljudi koji znaju da definišu problem i donesu odluku ostaju ključni.
Kreativnost i originalnost: Generisati sadržaj je lako, ali osmisliti dobru ideju koja se razlikuje je i dalje ljudska prednost.
Komunikacija i rad s ljudima: Pregovaranje, empatija, vođenje timova i rad s klijentima postaju još važniji jer su to oblasti gde AI ima ograničenja
S druge strane, dodaje, određene oblasti ostaju stabilne.
- Tehničke nauke, mašinsko inženjerstvo i elektroinženjerstvo, medicina, preduzetništvo, ali i fizički poslovi - to su oblasti bez kojih se ne može.
Mnogi mladi danas se pitaju kojim putem da krenu kako bi ostali konkurentni. Tatjana Vidaković upozorava da je najveća greška tražiti siguran fakultet.
- Takvi više ne postoje. Razliku prave veštine, a ne diploma sama po sebi. Ključni pravci razvoja su razumevanje tehnologije, rad sa AI alatima, analitičko razmišljanje, kreativnost i dobra komunikacija s ljudima. Dakle, veštačka inteligencija neće uzeti posao svima, ali već menja i tek će menjati pravila igre. Karijere više neće biti linearne. Ljudi će više puta menjati uloge i oblasti rada, a oni koji se najbrže prilagođavaju prolaziće najbolje.