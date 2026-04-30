Da li bolje imati dva seta guma ili izgurati godinu na univerzalnim

Slušaj vest

Kupovina guma ne sme biti "dajte mi najjeftiniju u ovoj dimenziji". Svaki podatak na boku gume je važan dokument o njenim mogućnostima. Evo šta je važno da znate pre odlaska u prodavnicu.

Ključne oznake su DOT broj. Na primer 1025. Prve dve cifre označavaju nedelju, a druge dve godinu proizvodnje. Idealno je da kupujete gume proizvedene krajem 2025. ili početkom 2026. godine. Sve preko tri godine starosti, iako su nove, trebalo bi da imaju nižu cenu.

Važno je znati ponešto i o indeksu opterećenja i brzine, odnosno šta kada, recimo, piše 94H. Broj 94 znači da guma može da nosi 670 kg, dok H znači da je bezbedna do 210 km/h. Nikada ne kupujte gume sa nižim indeksom od onog koji je propisao proizvođač vašeg vozila.

Ukoliko vozite teži SUV ili često prevozite teret, tražite gume sa oznakom XL (Extra Load), jer imaju ojačane bokove.

Nikako ne ignorišite oznake na gumama Foto: ChatGPT

Od 2021. godine, EU nalepnice su standardizovane i daju tri ključne informacije. Prvo, prijanjanje na mokrom se sortirla u klasu od A do E i to je najvažniji parametar. Guma klase A ima i do 30% kraći zaustavni put na kiši od gume klase E.

Ništa manje nije važna ni potrošnja goriva, pa razlika između klase A i E može doneti uštedu od oko 0,6 litara na 100 kilometara. Na godišnjem nivou, to je jedna cela besplatna guma!

Treći segment se odnosi na buku izraženu u decibelima. Ukoliko često vozite na auto-putu, tiša guma će vam dramatično povećati komfor u kabini.